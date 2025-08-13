فتح باب حجز وحدة سكنية في مشروع "ديارنا" المرحلة الأولى

كشف بنك الإسكان والتعمير عن الموعد الجديد لـ حجز وحدة سكنية مشروع "ديارنا" المرحلة الأولى.

ووفقا لما أعلنه البنك سيتم فتح باب الحجز في مشروع ديارنا يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13 و14 أغسطس 2025.

وذلك بعد أن تم تأجيل الموعد من يومي 6 و7 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان على إتاحة الفرصة للمشاركين في الطروحات الحالية للهيئة لاستكمال إجراءات التسجيل وتحديث بياناتهم.



ودعا البنك جميع المشاركين في الطروحات الحالية إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل وتحديث البيانات.

واكن قد تم إتاحة إمكانية حجز أي وحدة داخل المشروع الواحد دون التقيد بمنطقة محددة على منصة الحجز الجديدة لبنك التعمير والإسكان، وذلك تسهيلاً على العملاء لحجز الوحدات السكنية ضمن الطروحات الحالية.