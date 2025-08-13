وزير الاستثمار: مستهدفات لمضاعفة التبادل التجاري مع كوت ديفوار وتطوير الشراكات في الطاقة والتعدين

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كاكو هواجا ليون أدوم، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار، والوفد المرافق له ، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال الوزير إن اللقاء شهد استعراضًا شاملًا لآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكوت ديفوار، حيث تم التأكيد على أهمية تنمية المبادلات التجارية، وتطوير الشراكات في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

وأضاف «الخطيب» ان البلدين سيعملان على خلق بيئة مواتية لنمو الأعمال وتعزيز التعاون الاقتصادي، لافتًا إلى إمكانية تطوير المبنى المملوك للدولة المصرية في كوت ديفوار وتحويله لمنطقة لوجستية أو معرضًا دائمًا للمنتجات المصرية، مع بحث تخصيص مساحة إضافية حال الحاجة.

واكد الوزير اهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيفواري بهدف تمكين المستثمرين من قيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، لافتا الى استعداد مصر للتعاون مع دولة كوت ديفوار في مجالات الطاقة والمعادن وغيرها من القطاعات المختلفة محل الاهتمام المشترك .

وأشار «الخطيب» إلى أهمية الوصول إلى علاقة تجارية متوازنة، من خلال تبادل المواد الأولية مقابل منتجات صناعية، مع تحديد مستهدفات واضحة لمضاعفة حجم التبادل التجاري، الذي يتراوح حاليًا بين 300 و350 مليون دولار.

ومن جانبه، أعرب كاكو هواجا ليون أدوم وزير الخارجية الإيفواري عن تقديره لمتانة العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار، مشيرًا إلى وجود شركات مصرية ناجحة تعمل بالفعل في بلاده، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة.

وأضاف وزير الخارجية الإيفواري أن كوت ديفوار تمتلك عدد كبير من الموارد الأولية الهامة، مما يفتح المجال أمام فرص صناعية واستثمارية كبيرة، مؤكدا أن التعاون مع مصر لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد يمكن أن يحقق قيمة مضافة مشتركة، ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأشار إلى أن بلاده تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدًا استعدادها لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار بدولة كوت ديفوار.

وقدم كاكو هواجا ليون أدوم وزير الخارجية الإيفواري دعوة رسمية للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة كوت ديفوار في أقرب وقت ممكن لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.