خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على مواطن وتحطيم سيارته بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر حال إستقلاله سيارته بإستخدام "عصى خشبية" وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة من عامل - مقيم بدائرة المركز، بتضرره من (نجلى شقيقه - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام "عصى خشبية" حال إستقلال السيارة خاصته محدثين تلفيات بها لخلافات بينهم حول الميراث.

تم ضبط مرتكبا الواقعة وبحوزتهما (العصى الخشبية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.