الأهلي يحذر لاعبيه من خرق الحظر الإعلامي

حرص محمد يوسف المدير الرياضي للاهلي علي توجيه تحذير شديد اللهجة الي مصطفي شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بعد أن تحدث عبر حسابه الرسمي بإنستجرام علي شأن يخص فريق الكرة، ووجه يوسف حديثه لجميع اللاعبين بضروة الإبتعاد عن التواصل الإجتماعي وإنه من يخترق هذا الأمر سيكون محل العقوبات بدءاً من الأن.

كما حذر يوسف ايضا مروان عطية لاعب الوسط من الإنشغال بمشروعه التجاري الخاص عن التركيز داخل الملعب ويجب العودة سريعا لأن الفريق في أمس الحاجة لجهودة الفترة المقبلة ، وكان الفريق قد عاد للتدريبات أمس وسط سرية كاملة بناء علي رغبة الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني.

وشهدت الساعات الأخيرة تركيز شديد من ريبيرو علي تجهيز العناصر التي ستخوض مواجهة فاركو حيث حذر المدير الفني لاعبية من استمرار تراجع النتائج، وأعتمد ريبيرو علي الجلسات الفردية مع لاعبية خاصة محمود تريزيجيه ومحمد مجدي افشة واليو ديانج ومحمد الشناوي ومصطفي شوبير.