قافلة المجلس الأعلى للأزهر تختتم أعمالها في منطقة الشرقية الأزهرية

اختتمت قافلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، اليوم الخميس، أعمالها في منطقة الشرقية الأزهرية، بعد يومين من اللقاءات الميدانية ومتابعة سير العمل داخل الإدارات والمقارِّ التابعة لها، وذلك في إطار خطة الأمانة العامة لتطوير منظومة العمل المالي والإداري بمختلف المناطق الأزهرية.

ورأس القافلة الدكتور جلال قريطم رئيس الإدارة المركزية للخدمات، وشارك فيها ممثلون عن الإدارات المركزية للشؤون المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية والخدمات، حيث تضمنت الجولة لقاءات مع العاملين لرفع كفاءتهم من ناحية الأعمال المالية والإدارية، ومن جانب آخر تقييم الحالة الفنية والإدارية للإدارات والمقارِّ التابعة للمنطقة، واستعراض الاحتياجات الفعلية، ووضع آليات عملية لمعالجتها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل.