رسمياً.. إجازة المول النبوي للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم
الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهة بيراميدز بالدوري
انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطي في أكتوبر
تعرف علي غيابات الأهلي أمام فاركو بالدوري
ماتت وهي بتخدم المرضي .. وزير الصحة ينعي ممرضة بمستشفي مطروح العام
الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم السكني
حريق مروع بقرية «طنامل» بالدقهلية يودي بحياة أربعيني ويصيب طفلة.. الأنبوبة السبب
وفاة شخص وإصابة 20 آخرين في انقلاب سيارة عمال بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
بوتين يلتقي كبار القادة العسكريين قبل توجهه للقاء ترامب في ألاسكا
لفتة إنسانية من تشيلسي لعائلة جوتا بعد حصد جائزة كأس العالم للأندية
ديني

قافلة المجلس الأعلى للأزهر تختتم أعمالها في منطقة الشرقية الأزهرية

محمد صبري عبد الرحيم

اختتمت قافلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، اليوم الخميس، أعمالها في منطقة الشرقية الأزهرية، بعد يومين من اللقاءات الميدانية ومتابعة سير العمل داخل الإدارات والمقارِّ التابعة لها، وذلك في إطار خطة الأمانة العامة لتطوير منظومة العمل المالي والإداري بمختلف المناطق الأزهرية.

ورأس القافلة الدكتور جلال قريطم رئيس الإدارة المركزية للخدمات، وشارك فيها ممثلون عن الإدارات المركزية للشؤون المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية والخدمات، حيث تضمنت الجولة لقاءات مع العاملين لرفع كفاءتهم من ناحية الأعمال المالية والإدارية، ومن جانب آخر تقييم الحالة الفنية والإدارية للإدارات والمقارِّ التابعة للمنطقة، واستعراض الاحتياجات الفعلية، ووضع آليات عملية لمعالجتها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل.

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر منطقة الشرقية الأزهرية الأزهر سير العمل

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أولوجيوس رئيس "الدير الأبيض"

نهضة للعذراء ورسامة شمامسة بكنيسة الثلاث مقارات القديسين بوادي النطرون

الصرف خلال أيام .. جدول مرتبات أغسطس2025 بعد الزيادة

رسمياً.. إجازة المول النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

حرارة ورطوبة ورياح وأمطار .. توقعات حالة الطقس على أنحاء الجمهورية

القبض على عامل تعدى على آخر وأسرته بمفك في الغربية

الداخلية: القبض على ديلر مخدرات في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

