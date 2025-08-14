علاء زينهم: اشتغلت سواق تاكسي .. وعادل إمام كان يفتخر بي

قال الفنان علاء زينهم، إنّه عمل سائقا في العراق، ودفع الأموال التي حصل عليها من هناك في مقدم لتاكسي، حيث أصبح سائقا للتاكسي حتى عمل مع الفنان عادل إمام في مسرحية الزعيم، كما عمل في شركة تأمينات ومطعم.

وأضاف زينهم، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنت أعمل في شركة كبيرة حتى الساعة الثالثة، وقبل بداية عملي في هذه الشركة عند السابعة والنصف، كنت أعمل سائقا على التاكسي من بعد الفجر.. كانت الاصطباحة بالتاكسي، وأعمل نقلة أو نقلتين للناس اللي بينقلوا السمك أو الفاكهة".

وتابع: "بعد انتهاء عملي في الساعة الثالثة كنت أعمل على التاكسي حتى الساعة 7 أو الثامنة، وبعد ذلك أذهب إلى المسرح للعمل مع الأستاذ عادل إمام".

وأوضح: "أستاذ عادل إمام كان يفتخر به، ففي أول حفلة لمسرحية الزعيم بعد انتهاء الموسم الأول، كان الأستاذ أسامة الباز موجودا، وجعلني الفنان عادل إمام أسلم عليه، فتصافحنا، وقال له عادل إمام يا أستاذ أسامة الجدع ده اشتغل في شركة تأمين وعنده تاكسي بيركنه ورا عربية، وبعد كده بيشتغل عندي في المسرح".

وأكد: "أستاذ عادل يحب الرجل الذي يعرق ويكد، حتى في عملنا، لم يكن يحب أن يكون أحدا عالة، فقد كان يحب المجتهد، وبخاصة أننا كنا نعيش مع بعض أكثر من بقائنا مع أسرنا".