أحدث ظهور لـ باسم سمرة من مقر بداية مشواره الفني

نشر الفنان باسم سمرة، صور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تجمعه بالمخرج حسن الجريتلي، ومجموعة من فرقة ورشة التمثيل، وعلق باسم سمرة على الصورة باعتزاز قائلاً: “مع المخرج الكبير حسن الجريتلي، وفرقة الورشة أول مكان مارست فيه التمثيل، كل الحب والتقدير".

فيلم برشامة

وكان قد أعلن الفنان باسم سمرة، رسميا عن انتهاء تصوير فيلم “برشامة” بالكامل، وكتب على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “فركش فيلم برشامة”.

تدور أحداث فيلم برشامة في إطار كوميدي إجتماعي حول الغش في المدارس، وتُسرد أحداثه خلال يوم واحد في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.

ويشارك في بطولة فيلم برشامة هشام ماجد إلى جانب ريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، أحمد عصام السيد، ومجموعة من ضيوف الشرف.