"الجهاد في سبيل مصر".. عدد تذكاري تاريخي لـ روزاليوسف

تحت عنوان "الجهاد في سبيل مصر"، صدر عدد جريدة روزاليوسف التذكاري اليوم في الذكرى العشرين للإصدار الثاني الصادر 15 أغسطس 2025.



وتضمن العدد ملفات تربط بين خبرات الماضي وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل، برؤية إبداعية غير مسبوقة، حيث تضمن العدد صور الغلاف الأول الصادر 25 فبراير 1935، وقراءة في الأعداد الأولى حتى يوليو 1936، حيث توقف الإصدار الأول.



ويتضمن العدد مقال السيدة فاطمة اليوسف صاحبة روزاليوسف في العدد الأول، التي تحدد فيه سياستها، وكذا مقالي رئيس التحرير المؤسس للإصدار الأول رائد الصحافة الدكتور محمود عزمي، والذي يعد درسًا في ثوابت المهنة ومدرسة روزاليوسف، والمقال الافتتاحي لمؤسس الإصدار الثاني الكاتب الصحفي عبدالله كمال.



وداخل العدد وثيقة بقلم فاطمة اليوسف تروي فيها قصة صدور الجريدة والتحديات والـ50 فتاة التي استعانت بهن لترويها، وكيف اختارت رئيس التحرير وضمت كبار الكتاب في مقدمتهم الأديب عباس محمود العقاد، وسر الرشوة التي عرضتها عليها سفارة الاحتلال البريطاني، ومعاركها مع حكومة الوفد.



ويتضمن العدد أولى سلاسل تعزيز الوعي، حيث يكشف نخبة من الخبراء والباحثين في شؤون التطرف، أسرار تنظيم الإخوان من "شمشيرة"، إلى "تل أبيب"، مقترحين رؤية لمواجهة فكر التطرف.

وفي العدد ملف عن "عقد من الإنجازات"، والعديد من المقالات لكبار الكتاب، وقراءة في انفرادات الجريدة خلال العشرين عامًا الماضية وشهادات المؤسسين.



وقابل الجمهور العدد بترحاب كبير لما يحويه من أسرار ووثائق وإحياء لذكرى رواد روزاليوسف والراحلين في العشرين عامًا الماضية وبورتريه عن الدكتور محمود عزمي ودوره المهني والأكاديمي، حيث أسس معهد الصحافة العالي الذي تحول إلى كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ودوره في تأسيس نقابة الصحفيين، ودوره الوطني والقومي في العمل الدبلوماسي وقصه وفاته في الأمم المتحدة خلال إلقائه كلمة مصر دفاعًا عن القضية الفلسطينية 1954.



ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات التي تجعل منه عددًا تذكاريًا تاريخيًا.