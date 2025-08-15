أهم أنشطة المدينة الصديقة للنساء

تلقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقريرًا مفصلًا حول الأنشطة التي تم تنفيذها بالمدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج، وكذلك فعاليات وحدة "أيادي مصر" دمياط، وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.

شهدت المدينة الصديقة للنساء ، خلال الثلاثة أشهر الماضية، تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة استهدفت مختلف الفئات العمرية من السيدات والفتيات، بهدف تنمية مهاراتهن وتعزيز قدراتهن، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص، ومكتبة مصر العامة.

شملت هذه الانشطة 3 ورش لريادة الأعمال و التسويق الإلكترونى ضمن أنشطة التمكين الإقتصادى استفاد منها 32 سيدة والمشاركة بمخرجات ورش التأهيل المهنى ( دمج) بمعرض ( المشغولات اليدوية للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة) بنادى القوات المسلحة برأس البر وتم عرض منتجات 10 فتيات من رواد المدينة الصديقة للنساء ، و ندوة بعنوان ( الترابط الأسرى من منظور دينى)بالشراكة مع الأزهر الشريف بحضور 35 سيدة .وندوة توعوية بعنوان( دور المرأة في بناء الوعى الأسرى) بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة والمجلس الإقتصادى لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية استفادت منها 100سيدة.

كما تضمنت الانشطة قافلة طبية مقدمة من مستشفى ليمار التخصصى للأطفال تشمل تخصصات (أطفال - أسنان - قياس ضغط و سكر عشوائى) وتحاليل ( صورة دم كاملة وأنيميا ) بمستهدف 100 سيدة و 70 طفل .وتنفيذ ورشة عمل للتوعية بالحرف التراثية فى مجال ( السجاد، الكليم اليدوى ، التريكو) بالتعاون مع كلية فنون تطبيقية بجامعة دمياط و رحلة ترفيهية لشاطئ (قادرون) لأطفال ذوى الهمم من رواد المدينة الصديقة للنساء .

وتضمنت البرامج التدريبية لتنمية مهارات الفتيات والسيدات تنفيذ 8 ورش شباك (52 سيدة)، و11 ورشة كروشية (83 سيدة)، و7 ورش لتنمية مهارات الفتيات من ذوات الهمم (50 سيدة)، و19 ورشة تدريب على فن الإيموجرامي (128 سيدة)، و19 ورشة خياطة وتفصيل (136 سيدة)، إلى جانب ورشتين تطريز (17 سيدة)، و6 ورش مكرمية (42 سيدة)، وورشتين ريزون (21 سيدة)، و7 ورش بإبرة النفاش (63 سيدة)، و6 ورش خرز (45 سيدة)، وورشتين بوهو (14 سيدة)، و3 ورش كليم (30 سيدة).

وفيما يخص وحدة "أيادي مصر" بدمياط، فقد شهدت تنفيذ سلسلة من المعارض لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، حيث أقيم المعرض الأول يومي 9 و10 يناير، والمعرض الثاني أيام 26 و27 و28 يناير بديوان عام المحافظة، والمعرض الثالث أيام 26 و27 و28 فبراير على كوبري دمياط التاريخي، والمعرض الرابع يومي 8 و9 مايو ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والمعرض الخامس يومي 19 و20 يونيو بحديقة عائشة عبد الرحمن بمشاركة 45 عارضًا، والمعرض السادس يومي 31 يوليو و1 أغسطس بالحديقة الملحقة بنادي العاملين بالديوان العام بمشاركة 54 عارضًا.

كما نظمت الوحدة ورش عمل تدريبية في مجالات إدارة المشروعات الصغيرة وفنون الأشغال اليدوية مثل الخرز والمكرمية والرسم، بمشاركة العشرات من المتدربين.

وشاركت الوحدة في مبادرة "بداية طريق" لريادة الأعمال والشمول المالي بالشراكة مع وحدة السكان وبنك أبو ظبي وجهاز تنمية المشروعات، عبر 10 ندوات حضرها 629 مشاركًا. وتم إعداد قاعدة بيانات تضم أسماء 232 عارضًا تشمل بياناتهم وأنواع الحرف التي يعملون بها، لدعم الترويج لمنتجاتهم عبر صفحة "أيادي مصر دمياط" التي يتابعها أكثر من 3400 شخص.

ومن المقرر أن تنظم الوحدة المعرض السابع يومي 21 و22 أغسطس بالحديقة الملحقة بنادي العاملين بالديوان العام، والمعرض الثامن لمخرجات الورش التدريبية يومي 26 و27 أغسطس بمكتبة مصر العامة بدمياط، والمعرض التاسع بمناسبة بدء العام الدراسي يومي 4 و5 سبتمبر بكوبري دمياط الحضاري بالشراكة مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.

كما ستشارك الوحدة في يوم ترفيهي للأطفال بعنوان "افرح معانا" يوم 14 أغسطس بمكتبة مصر العامة بالشراكة مع وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان والجمعية المصرية لحماية الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل في مجال التسويق الإلكتروني يومي 17 و18 أغسطس بمكتبة مصر العامة بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات.