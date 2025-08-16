شريف العريان: نسير بخطوات ثابتة نحو قمة العالم استعدادًا لأولمبياد 2028

أعرب المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث عن سعادته بالانطلاقة القوية للأبطال الصغار، مؤكدًا أن تحقيق ذهبيتين في أول أيام البطولة يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المنتخب على مواصلة التفوق حتى نهاية المنافسات.

وقال: “بداية موفقة لمصر، ونتمنى أن يستمر هذا الزخم في الأيام المقبلة. بعد الإنجازات الكبيرة التي حققناها في بطولة العالم للتتابعات ونهائي كأس العالم للناشئين بالمجر وبطولة أفريقيا، نحن نعمل وفق خطة واضحة منذ أولمبياد باريس، هدفها أن نكون جاهزين بقوة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكسر الأرقام العالمية، خاصة على مستوى السيدات بعد إنجازات أحمد الجندي المميزة.”

وأضاف العريان أن الاتحاد يسعى لاستمرار مصر على قمة الخماسي الحديث عالميًا، موضحًا أن العمل يجري بخطوات ثابتة لتهيئة الأبطال الصغار لمنافسة الكبار على الميداليات التاريخية في المحافل الدولية المقبلة مؤكداً على الاستمرارية وتواصل الاجيال.

وأكد العريان أن سيدات الخماسي الحديث يسرن بخطوات ثابتة نحو العالمية، موضحًا أن اللاعبات المصريات قدمن أداءً مبهرًا منذ بداية الموسم وهو ما يجعله واثقًا في قدرة البنات على تحقيق ميدالية تاريخية لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأضاف أن المستوى الذي ظهرن به مؤخرا يعكس التزامهن وجهدهن الكبير، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على توفير كل سبل الدعم لهن من أجل مواصلة هذا الأداء العالمي وكسر الأرقام القياسية في المستقبل.

شهدت بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة، التي تحتضنها مدينة الإسكندرية على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 13 حتى 17 أغسطس الجاري، بداية مصرية مثالية بعد التتويج بذهبيتي تتابع الرجال والسيدات، لتؤكد مصر حضورها القوي في المحافل العالمية وتواصل مسيرتها المميزة في اللعبة.

في منافسات تتابع الرجال، خطف الثنائي المصري آدم شكري ومهند خضير صدارة السباق بعد أداء متكامل في جميع مراحل المنافسة، متفوقين على الزوجي التركي الذي حل وصيفًا، فيما جاء الزوجي المكسيكي في المركز الثالث. وتوج الفائزون بالميداليات بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وعدد من قيادات الرياضة العربية والدولية.

البطولة تشهد مشاركة 350 لاعبًا ولاعبة من 26 دولة، ما يجعل المنافسة على الميداليات شديدة القوة.

وتستكمل منافسات البطولة وسط توقعات بمزيد من النتائج الإيجابية للمنتخب المصري الذي يسعى لتعزيز رصيده من الميداليات الذهبية.