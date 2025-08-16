قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع.. انفوجراف

أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
كتب محمود مطاوع

-    توقيع 10 وثائق لتعزيز التعاون بين مصر والأردن خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في عمان


استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 9 إلى 15 أغسطس ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في الفعاليات الإقليمية.

وتضمنت اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، مشيرًا إلى عمل الحكومة على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة من خلال إدارتها بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، وكلف بسرعة إجراء حصر لهذه الأراضي والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل.

وعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية وتحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط القاهرة، مؤكدًا أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية.


كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدًا على ضمان التناغم بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنظيم الاحتفالية لظهورها بالصورة المميزة التي تعكس قيمة هذا الصرح الحضاري.


وتضمنت الأنشطة لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لاستعراض موقف ما تم تنفيذه من أعمال تتعلق بالتنظيم الداخلي للهيئة، ومحور تنمية الأعمال والترويج، بالإضافة الي عرض تفاصيل خطة عمل تطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للعام 2025/2026، والتي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية بدون تحميل الدولة لأية أعباء.

وشارك رئيس الوزراء في فعاليات الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمّان، وترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الأردني، كما شهد توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، كما التقى بالعاهل الأردني بالديوان الملكي بالحسينية.


كما شهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة "سايلون الصينية" للإطارات بـ "اقتصادية قناة السويس"، بإجمالي استثمارات مليار دولار على 3 مراحل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتوطين صناعة السيارات والسلاسل التصنيعية المتعلقة بها، ومن المُقدّر أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع 10 ملايين إطار سنويًا.

