تعافي أسعار الواردات الأميركية في يوليو بدعم من ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية

تعافت أسعار الواردات في الولايات المتحدة في يوليو بدعم من زيادة تكلفة السلع الاستهلاكية في أحدث مؤشر على ارتفاع محتمل للتضخم بسبب الرسوم الجمركية.

وأشارت بيانات لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، أمس الجمعة 15 أغسطس إلى أن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.4 % الشهر الماضي بعد تعديل بالخفض للنسبة في يونيو إلى تراجع بنسبة 0.1 %.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ثبات أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بعد الإعلان عن ارتفاعها0.1% في يونيو في القراءة الأولية.

ورغم أن أسعار الواردات لا تشمل الرسوم الجمركية، يشير ارتفاع القراءات إلى أن الدول المصدرة لا تخفض الأسعار لتعويض تأثير ارتفاع التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية على المستهلكين.

وفي 12 شهراً حتى يوليو انخفضت أسعار الواردات 0.2% بعد انخفاضها 0.5% في يونيو.

وأظهرت بيانات أسعار المنتجين ارتفاعاً في أسعار السلع، باستبعاد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، مما عزز توقعات خبراء الاقتصاد بأن التضخم في أسعار المستهلكين سيتسارع في الأشهر المقبلة رغم التأثير المتوسط حتى الآن للرسوم الجمركية.