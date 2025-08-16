مركز بحوث الصحراء ينجح في زراعة محاصيل علفية تتحمل الملوحة بجنوب سيناء

نجحت محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، في زراعة محاصيل تتحمل الملوحة، لتوفير أعلاف تعتمد على المخلفات والنباتات الملحية.



وأعلن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن محطة بحوث جنوب سيناء نجحت في التغلب على التحديات المتعلقة بنقص الأعلاف، من خلال استراتيجية مبتكرة تعتمد على زراعة محاصيل علفية تتحمل الملوحة، إلى جانب الاستفادة من مخلفات التصنيع الزراعي، وذلك تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية في المناطق الصحراوية.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء في تصريح اليوم، أن هذا النجاح يأتي ضمن رؤية المركز لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ويُعد نموذجًا يحتذى به في كيفية تحويل التحديات البيئية، مثل ندرة المياه وارتفاع ملوحة التربة، كما يعد فرص إنتاجية تخدم المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، أن جهود المحطة تركزت على محورين رئيسيين، إحداهما زراعة محاصيل علفية مقاومة للملوحة مثل "القطف، الدخن، والبانيكم"، التي يمكن زراعتها باستخدام المياه المالحة، والثاني تمثل في تطوير تقنيات لتصنيع أعلاف عالية القيمة الغذائية من المخلفات الزراعية، مثل مخلفات "نخيل البلح، والموالح، والزيتون".

على جانب أخر، قال الدكتور أحمد الحاوي، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إن هذه التقنيات أسهمت في تقليل الاعتماد على الأعلاف التقليدية، وخفض تكاليف الإنتاج لمربي الثروة الحيوانية في المنطقة، كما ساهمت في حماية البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية بدلاً من حرقها.

وأضاف الدكتور حسن جودة، رئيس برنامج تصنيع الأعلاف من المخلفات، أن البرنامج لا يقتصر على التصنيع فقط، بل يشمل أيضًا تدريب المزارعين والمربين على كيفية الاستفادة من هذه المخلفات وتحويلها إلى أعلاف ذات جودة غذائية عالية، مما يعزز من قدراتهم الإنتاجية ويرفع من مستوى دخلهم.

وأكد رئيس برنامج تصنيع الأعلاف من المخلفات، أن مواجهة أزمة نقص الأعلاف ستؤدي إلى زيادة أعداد الحيوانات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية بجنوب سيناء.