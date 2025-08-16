وفاة رئيس لجنة امتحانات بالثانوية العامة إثر تعرضه لأزمة قلبية

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا يفيد بوفاة يسري الضوي كبير معلمي اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي، المنتدب رئيسا للجنة امتحانات بالثانوية العامة دور ثاني، بمدرسة الثانوية للبنات بقنا، أثر أزمة قلبية حادة داخل اللجنة، وتم نقله إلى مستشفى قنا العام لمحاولة إسعافه، لكنه توفى في الحال.

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بالتواجد مع أسرة المعلم ومساندتهم في هذا المصاب الأليم، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

كما حرص هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على التواجد بالمستشفى لتقديم الدعم لأسرة المعلم.

وتقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.