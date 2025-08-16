قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش حاجة حلوة أجيبله شوكولاتة
دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏
شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 .. تفاصيل
والد أنغام: هتخرج من المستشفى بكره أو بعده والحالة في تحسن الحمد لله| خاص
موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس
مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني
اتجاه ميدان لبنان | أجنبية مخمورة تتسبب في حالة رعب أعلى المحور
الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد
أمل جديد .. مبادرة لدعم الأسر بالمنوفية تنفذها مؤسسة أبو العينين | تفاصيل
نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن ولهذا السبب ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الزمالك والمقاولون العرب، وتشير النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت الشوط الأول سيطرة على مجريات اللعب من جانب نادي الزمالك دون خطورة على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق المقاولون العرب، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:
حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - عمر جابر - محمود حمدي الونش

خط السط:

محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم:
أدم كايد - عدى الدباغ

البدلاء:

ويجلس على مقاعد البدل كل من محمد عواد - سيف جعفر - ناصر منسي - صلاح مصدق - عمرو ناصر - خوان الفينا - أحمد عبد الرحيم إيشو - عبد الحميد معالي

تشكيل المقاولون العرب الأساسي جاء كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

ورباعي الدفاع أمير عابد، محمد حامد، إسلام هشام، وعبد الرحمن سمانة.

وفي خط الوسط تواجد عمر الوحش، مصطفى جمال، وإبراهيم القاضي.

بينما يقود الهجوم الثلاثي جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، وأحمد مجدي كهربا.

أما مقاعد البدلاء فضمّت: لؤي وائل، أحمد الطيب، محمود الحضري "حارس مرمى"، محمد عنتر، نادر هشام، محمود جودة، عبد الرحمن أكمل، محمود دعبسة، وتشارلز باساي.

