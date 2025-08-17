رئيس جامعة القاهرة: صرف مكافآت النشر الدولي من 2020 حتى 2023

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن استكمال صرف جميع مكافآت النشر الدولي خلال الفترة من 2020 حتى 2023 في مختلف التخصصات العلمية، مؤكدا أن مكافآت النشر الدولي قد تضاعفت خلال الفترة المذكورة، وذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة لتطوير منظومة البحث العلمي بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية الابتكارية وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.



ووجه رئيس جامعة القاهرة بصرف الدفعة الثانية من مكافآت الأبحاث المقدمة لعام 2022 في الأيام القليلة القادمة,واستكمال خطوات صرف المستحقات المالية لأبحاث عام 2023 بالتزامن مع الإعلان عن استقبال الأبحاث العلمية المنشورة خلال عام 2024 وفق اللائحة المحدثة والمعتمدة للنشر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تقدموا بعدد 4864 بحثًا علميًا دوليًا للحصول على مكافأة النشر العلمي الدولي لعام 2023، بزيادة بلغت 629 بحثًا مقارنة بعام 2022، وارتفاع عدد المتقدمين للحصول على المكافأة من 1473 عضو هيئة تدريس في 2022 إلى 1659 عضوًا خلال عام 2023، مضيفًا أن المخصصات المالية للأبحاث العلمية المنشورة ارتفعت من 41 مليون جنيه في العام 2020 إلى 70 مليون جنيه عام 2022 ، ثم 90 مليون جنيه في عام 2023.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة الجامعة على دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، في نشر بحوثهم في مجلات علمية دولية، في إطار اهتمام الجامعة بقطاع البحث العلمي في جميع المجالات العلمية سواء الأساسية أو التطبيقية، والعمل علي تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والنوع، وحرصها علي توجيه الأبحاث نحو تطبيقات عملية تحقق أثرًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى ارتفاع عدد الأبحاث المتقدمة للحصول على مكافأة النشر الدولي خلال عام 2023 بنسبة 23.23% مقارنة بعام 2020، والتي بلغ عددها 3734 بحثًا، لافتًا إلي زيادة قيمة المكافآت المخصصة للنشر العلمي الدولي من 41 مليون جنيه في 2020 إلى 90 مليون جنيه في عام 2023.

وأشار الدكتور محمود السعيد، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة انعكست إيجابًا على جودة المخرجات البحثية، والتي من بينها زيادة المساهمة في تغطية تكاليف النشر العلمي بنسبة 150%، حيث ارتفعت قيمة المساهمة من 20 ألف جنيه عام 2024 إلى 50 ألف جنيه عام 2025، موضحًا أن عدد الأبحاث العلمية للجامعة بلغت 3734 بحثًا عام 2020، تقدم بها 1571 باحثًا، وفي عام 2021 بلغ عدد الأبحاث العلمية للجامعة 4287 بحثًا تقدم بها 1685 باحثًا، وفي عام 2022 بلغ عدد الأبحاث العلمية للجامعة 4235 بحثًا تقدم بها 1473 باحثًا، كما بلغ عدد الأبحاث العلمية للجامعة 4864 بحثًا عام 2023 تقدم بها 1659 باحثًا.