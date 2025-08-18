قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
قرار عاجل بمنع مندوبي المبيعات من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد
وزير السياحة: منافسة شرسة بين الساحل الشمالي والقاهرة في استقطاب الفعاليات
صفقة استثمارات كبرى.. الرياض ودمشق تفتحان صفحة اقتصادية جديدة بمليارات الريالات | تقرير
نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
18 عاما.. السن القانوني لاصطحاب الكلب طبقا للقانون
الدردير: نسينا زيزو.. هنعمل مليون زيزو زي ما عملناه

باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي رحيل اللاعب أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك.

وقال عمرو الدردير عبر تصريحات اذاعيه ببرنامج اللعيب:" نسينا زيزو وهنعمل مليون زيزو زي ما عملناه .. احنا الزمالك ".

وكشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، عن تفاصيل رد أحمد مصطفى “زيزو”، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رسالته عندما كان لاعبًا في نادي الزمالك وقت أزمته مع النادي الأبيض قبل الكشف عن توقيعه للقلعة الحمراء.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “النهار”: "زيزو، لاعب مميز ولا يتأثر بالضغوطات وعنده ثبات إنفعالي، وهو عنده عقلية مختلفة، ويقدر يفصل ما بين بره الملعب وجوه الملعب".

وأضاف: “أنا بعت لزيزو، رسالة وهو كان لسة بليعب عندنا في الزمالك قولتله (يابني الله يكون في عونك)، قالي (لا يا كابتن أنا زي الفل)، رد زيزو، كان مفاجئ ليا”.

يُذكر أن أحمد مصطفى “زيزو”، انتقل لصفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي المنقضي قادمًا من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

