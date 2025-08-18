"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي صدور أي قرارات تنص على إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة أو العكس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطالب من حقه قانونا اختيار النظام المناسب له

مواد الصف الأول الثانوي في البكالوريا المصرية

يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي ، 6 مواد أساسية وهي : ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة- اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد غير مضافة للمجموع وهي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب) ، وتكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70%

مواد الصف الأول الثانوي في الثانوية العامة

يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي 6 مواد أساسية وهي ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد خارج المجموع هي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب ) ، وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%



مواد الصف الثاني الثانوي في البكالوريا المصرية

- يدرس الطالب 3 مواد أساسية هي ( اللغة العربية - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى ) .. ويختار الطالب مادة واحدة من المواد التخصصية الاتية :

- الطب وعلوم الحياة : الرياضيات أو الفيزياء

- الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة

- الأعمال : المحاسبة أو إدارة الأعمال

- الآداب والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية



مواد الصف الثاني الثانوي في الثانوية العامة

- شعبة علمي : اللعة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة أدبي : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات العامة - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع

-3 مواد خارج المجموع لجميع الشعب : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية

مواد الصف الثالث الثانوي في البكالوريا المصرية

- يدرس الطالب التربية الدينية مادة خارج المجموع في جميع التخصصات والنجاح فيها من 70%

- المواد التخصصية :

*الطب وعلوم الحياة : الاحياء (مستوى متقدم) + الكيمياء مستوى متقدم

* الهندسة وعلوم الحاسب: الرياضيات مستوى متقدم + الفيزياء مستوى متقدم

* الأعمال : الاقتصاد مستوى متقدم + الرياضيات

*الاداب والفنون : جغرافيا مستوى متقدم + إحصاء



مواد الصف الثالث الثانوي في الثانوية العامة

- شعبة علمي : اللغة العربية = اللغة الأجنبية الأولى -الاحياء - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة علمي رياضة : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة أدبي : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - والجغرافيا - الإحصاء

- مواد خارج المجموع : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية