وزير الزراعة: نتخذ إجراءات قاسية ضد المتلاعبين في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه رصدنا ممارسات غير مشروعة في توزيع الأسمدة المدعمة، مشيرا إلى أنه استبعدنا 300 ألف فدان بسبب الحيازة، وطبقنا مبدأ عدالة توزيع الأسمدة لضمان وصولها لجميع المزارعين المستحقين.





وقال علاء فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه نتخذ إجراءات قاسية ضد المتلاعبين في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة



وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه نجحنا في مطابقة المواصفات العالمية مما ساعد على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الزراعية، مؤكدا أن منتجاتنا من الموالح تغزو العالم كله حاليا والفراولة المصرية تحتل الصدارة على مستوى العالم.