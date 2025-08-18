بسمة وهبة: الداخلية طهرت البلد من "التيك توكر".. وكفاية سلبيات وهري في الفاضي

في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن هناك شراهة غير مبررة لنشر الأخبار السلبية التي قد تؤثر سلباً على صورة مصر في الداخل والخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من أن هذه الأخبار قد تساهم في نشر الفتن الطائفية وتؤدي إلى تشويه السمعة الوطنية.



وقالت بسمة وهبة: " كفاة هري في الفاضي.. وكفاية سلبيات.. نعم، هناك جهود واضحة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مختلف المجالات، سواء في السياسة أو الرياضة أو الفن أو المجتمع بشكل عام. ومع ذلك، ما نراه في كثير من الأحيان هو تزايد نشر الأخبار السلبية، التي تمنح انطباعًا خاطئًا عن وطننا، رغم أنه مليء بالإيجابيات والفرص."



وتابعت: "إننا بحاجة إلى جهود جماعية لتعزيز السياحة في مصر، والتحدث بشكل إيجابي عن معالمنا السياحية وثقافتنا المتنوعة، لأن ذلك لا يساهم فقط في تحسين الصورة الخارجية، بل يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير."



كما أشادت وهبة بالإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية في مصر، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة تعمل على القضاء على العناصر التي تهدد الاستقرار، وطهرت البلد من التيك توكر، بينما يتم التعامل بحزم مع المخطئين، فيما يحصل الأبرياء على حقوقهم كاملة."



وأكدت في ختام تصريحها على ضرورة التكاتف من أجل دعم الصورة الإيجابية لبلدنا، وحثت جميع المواطنين على المساهمة في نشر التفاؤل والعمل الجاد من أجل بناء مستقبل أفضل.

