قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من 8 طن إلى 500 كيلو فقط.. تراجع استيراد بذور البطيخ وتصنيعه محليًا

البطيخ
البطيخ
شيماء مجدي

قصة نجاح تسطرها من جديد وزارة الزراعة فى استنباط بذور البطيخ حيث كان يتم استيراد نحو 8 أطنان من بذور البطيخ سنويًا، لكن بفضل جهود الباحثين بمركز البحوث الزراعية والبرنامج القومي لإنتاج التقاوي أصبح الاستيراد لا يتعدى 500 كيلوجرام فقط للاستخدام البحثي والتجريبي.

 

الاكتفاء الذاتي من بذور البطيخ

ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من بذور البطيخ إلى 97% ،و تم تطوير وإنتاج أصناف محلية جديدة مميزة مثل: مصر 1 ، مصر 2 ، جيزة الأمير ، جيزة سوبر ، وهذه الأصناف تمتاز بجودة عالية، ومقاومة للأمراض، وزيادة الإنتاجية.

ورغم نجاح الأصناف المصرية، إلا أن بعض المزارعين ما زالوا يزرعون أصنافًا أجنبية مثل "سكر البيجره" و"كاريزما"، لأنها مطلوبة تجاريًا.

أماكن زراعة البطيخ

وتبلغ الأراضي المزروعة بالبطيخ حاليًا مساحات كبيرة، خاصة في مناطق شرق العوينات والساحل الشمالي.
 

وتأتي  مواعيد زراعة البطيخ في مصر 
أولى العروات تبدأ في أغسطس بمحافظة المنيا في قفط بمحافظة قنا، وتُخصص غالبا للتصدير
في مناطق الدلتا، وتبدأ في مارس وتُجمع في مايو.
 

استنباط أصناف جديدة 

وقال الدكتور عمران سليمان مساعد رئيس مركز البحوث الزراعية،  إن العلماء بمركز البحوث الزراعية بدأ بالتعاون مع جهات عديدة من أجل استنباط أصناف جديدة لإنتاج الهجن المتطورة داخل الصوب الزراعية أو مناطق معينة مثل الساحل الشمالي،  والعلمين .

وأضاف "عمران"  أن ارتفاع الحرارة يؤثر سلبًا على جودة المحصول، فيجعله أقل في الطعم والحلاوة ، والحرارة المثالية للبطيخ: من 18 حتى 25 درجة مئوية.

استيراد 8 أطنان من البطيخ

وأشار إلى أنه تم استيراد نحو 8 أطنان من بذور البطيخ سنويًا ، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من بذور البطيخ إلى 97% ، كما أنه بفضل جهود الباحثين بالمركز البحوث الزراعية والبرنامج القومي لإنتاج التقاوي  أصبح الاستيراد لا يتعدى 500 كيلوجرام فقط .
 

ومن جانبها ، أكدت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن البطيخ من الفواكه الصيفية المفضلة لدى الكبار والصغار، لما له من فوائد صحية متعددة، خاصة في فصل الصيف، مشيرة إلى أن ما يقرب من 90% من تكوينه ماء، مما يجعله وسيلة طبيعية ممتازة لترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.
 

وأضافت «عز الدين»، خلال تصريحات ، أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي، ويحتوي على مادة «الليكوبين» المسؤولة عن لونه الأحمر المميز، والتي تُعد من أقوى مضادات الأكسدة، وتلعب دورًا مهمًا في الوقاية من السرطان، وتأخير علامات الشيخوخة، وتعزيز صحة القلب.

البطيخ بذور البطيخ استنباط بذور البطيخ الزراعة وزارة الزراعة زراعة البطيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

ترامب وبوتين

ترامب: لانريد إضاعة الوقت بحرب أوكرانيا وهناك دفء في العلاقة مع بوتين

أرشيفي

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب منطقة أوشيما الشرقية اليابانية

روسيا

بيان هام من الجيش الروسي بشأن الأحداث في أوكرانيا

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد