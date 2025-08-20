قبل مواجهتي المحلة وبيراميدز.. الإصابات تثير الرعب في الأهلي

سيطرت حالة من القلق الشديد داخل النادي الأهلي بسبب زيادة حجم الاصابات بين صفوف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز في الجولتين الرابعة والخامسة من منافسات مسابقة الدوري.

وحرص محمد يوسف المدير الرياضي علي الاستفسار من الجهاز الفني عن زيادة معدلات الاصابات ومدي علاقتها بالأحمال البدنية .

ويعاني الفريق الأحمر من اصابة كل من ياسين مرعي وياسر ابراهيم ومحمد شكري بخلاف مروان عطية وإمام عاشور والذي لم يصل الي درجة التعافي بجانب إجهاد عضلي تعرض له محمود حسن تريزيجيه وأشرف داري، وتأكد غياب 4 لاعبين عن الأهلي عن مواجهتي المحلة وبيراميدز هم محمد شكري وياسر ابراهيم وياسين مرعي بجانب مروان عطية. فيما يسيطر الغموض علي موقف إمام عاشور لاعب الوسط الذي شارك بشكل تدريجي ومنفرد دون احتكاك في تدريبات الكرة بدءاً من أمس.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن الأشعة التي أجراها ياسين مرعي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وبدأ اللاعب تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف أن الأشعة التي أجراها محمد شكري، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وأوضح أن ياسر ابراهيم لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة العضلية فيما يواصل مروان عطية تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.