مثولها للتحقيق.. وصول بدرية طلبة إلى مقر نقابة المهن التمثيلية
إعلام إسرائيلي: حدث خان يونس يكشف فشلا استخباراتيا خطيرا قبيل دخول غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على جنوب لبنان
الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة
الداخلية تكشف ملابسات واقعة إضرام النيران في سيارتين بدمياط
كيف نجح رجال المباحث بالإسكندرية في استعادة مسروقات شقة أحمد شيبة؟
الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس
وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح
وحشتوني..عزيز مرقة يروج لحفلته في مصر بـ ساقية الصاوي
مؤسسة بحثية متكاملة لإنتاج المعرفة.. وائل عقل يكشف سر تميز بيئة العمل في مدينة زويل |فيديو
غير صحيح.. هشام ماجد يكشف حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة
فريق بحثي وإقامة دائمة.. مباحث الدخيلة تسدل الستار على واقعة سرقة شقة أحمد شيبه
رياضة

قبل مواجهتي المحلة وبيراميدز.. الإصابات تثير الرعب في الأهلي

مران الاهلي
مران الاهلي
عبدالحكيم أبوعلم

سيطرت حالة من القلق الشديد داخل النادي الأهلي بسبب زيادة حجم الاصابات بين صفوف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز في الجولتين الرابعة والخامسة من منافسات مسابقة الدوري.

وحرص محمد يوسف المدير الرياضي علي الاستفسار من الجهاز الفني عن زيادة معدلات الاصابات ومدي علاقتها بالأحمال البدنية .

ويعاني الفريق الأحمر من اصابة كل من ياسين مرعي وياسر ابراهيم ومحمد شكري بخلاف مروان عطية وإمام عاشور والذي لم يصل الي درجة التعافي بجانب إجهاد عضلي تعرض له محمود حسن تريزيجيه وأشرف داري، وتأكد غياب 4 لاعبين عن الأهلي عن مواجهتي المحلة وبيراميدز هم محمد شكري وياسر ابراهيم وياسين مرعي بجانب مروان عطية. فيما يسيطر الغموض علي موقف إمام عاشور لاعب الوسط الذي شارك بشكل تدريجي ومنفرد دون احتكاك في تدريبات الكرة بدءاً من أمس.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن الأشعة التي أجراها ياسين مرعي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وبدأ اللاعب تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف أن الأشعة التي أجراها محمد شكري، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وأوضح أن ياسر ابراهيم لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة العضلية فيما يواصل مروان عطية تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

النادي الأهلي الاهلي غزل المحلة بيراميدز بطولة الدوري

