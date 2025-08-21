تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء

أبدع شاب بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في تحويل الرمال إلى منحوتات فنية على شكل حيوانات، على شواطئ المدينة لجذب أنظار رواد الشواطئ، ومن دقته أعماله الرملية المنحوتة، قد ينخدع البعض عند رؤيتها من بعيد، معتقدين أنها حيوانات حقيقية بالفعل موجودة على الشاطئ.



الشاب إسلام النجار، المعروف في مدينة الطور ب "نحات "، قام مؤخرا بنحت تمثال لتمساح أسود من نفايات السجائر، و طينة البحر " الرمال الأسود"، أبهر رواد شاطئ القمر، وهرب الأطفال بعيدا عنه اعتقادا منهم أنه حقيقي من روعة نحته.

وقال "إسلام" إنه شغوف بالفن بشكل عام، وبالمنحوتات الرملية بشكل خاص، وبرع في ذلك بالموهبة الفطرية التي ساعدته على التشكيل بالرمال منذ سنوات عندما كان على الشاطئ وشكل لأول مرة أسماء الأطفال بالرمال لإدخال البهجة في نفوسهم، ثم شرع في عمل مجسمات للحيوانات المختلفة.

وأوضح "إسلام"، أنه يعشق هذه الهواية، لكنه لم يهدف إلى التربح منها، ويكتفي فقط بتنمية موهبته وإدخال البهجة على نفوس المواطنين وزوار المدينة المتواجدين على الشاطئ، والذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية مع هذه المجسمات.

وعن التمساح الأسود، أكد أنه قام بنقل الرمال السوداء "طينة البحر" التي توجد في المناطق الضحلة في البحر على الشاطئ، كون لونها يكون أسود مختلف عن لون الرمال التي توجد على الشاطئ، لتعطي اللون الطبيعي للتمساح، كما استخدم أعقاب السجائر لعمل أسنانه القوية، مما أعطى له روح من الحيوية وجعله أقرب إلى الحقيقة.

وأشار إلى هناك الكثير من الأسباب التي تجعله يحب عمل تماثيل حيوانية

، أهمها أن الحيوانات عبارة أرواح حرة يمكن للبشر التفكير فيها وتأملها والتعلم منها.



ولفت إلى أن الوقت الذي يستغرقه لعمل كل قطعة فنية، يختلف حسب حجم المجسم وتفاصيله، فعلى سبيل المثال استغرق مجسم التمساح من 4 إلى 5 ساعات، بداية من تحضير الرمال حتى الانتهاء من أدق التفاصيل، ومؤكدا أنه على الرغم من أن هذه المنحوتات الرملية تختفي بسرعة كبيرة، ولا يمكن الحفاظ عليها وحمايتها، فإنه لا ينزعج من هذا الأمر، كون كل ما يهمه هو استخدام نعمة مرونة يديه في عمل ممتع.