إعلامي يوضح حقيقة أعمال الحفر في ستاد الأهلي

كشف نجم منتخب مصر الأسبق، أحمد حسن عن حقيقة استمرار أعمال الحفر في ستاد الأهلي.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أعمال الحفر في ستاد الأهلي قائمة.. تم اكتشاف تربة صخرية ويتم التعامل معها واستمرار باقي الأعمال وفقا للجدول الزمني بشكل طبيعي”.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة غزل المحلة بإستاد غزل المحلة في اطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، بينما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة.