رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة

قال الدكتور سعد الجيوشي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، رئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد النادي الأهلي، إن ما تردد خلال الساعات الماضية عن توقف الحفر في استاد الأهلي كلام عار تمامًا من الصحة ولا يستند إلى الواقع، والعمل في المشروع يسير على قدم وساق وفق الخطة الزمنية المتفق عليها مع النادي والمدونة في بنود التعاقد، وأنه يطمئن جماهير الأهلي أن مشروع القرن تتوافر له كل عناصر النجاح بإذن الله.

وأضاف أن هناك لجنة هندسية تقوم بالإشراف على المشروع، تضم استشاريين عالميين وآخرين مصريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، وكل الأنظمة المستخدمة في عملية الحفر عالمية وتخضع لمعايير الحداثة والرقمنة، وأن أرض الاستاد تم عمل «جسات» لها على بعد 45 مترًا من قبل، ويتم التعامل مع أنواع الترب بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلة في عملية الحفر.