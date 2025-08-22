RedMagic 11 قادم بمواصفات ثورية .. هاتف مزود بمروحة تبريد نشطة ومقاومة الماء والغبار

أكد المدير العام لعلامة ريدماجيك RedMagic التابعة لشركة نوبيا Nubia، “جيانغ تشاو”، أن الهاتف الجديد RedMagic 11 سيتم الكشف عنه قبل نهاية العام، وأنه سيأتي بمواصفات غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية، وبالتحديد في فئة هواتف الألعاب.

معالج جديد وأداء ألعاب غير مسبوق

الهاتف سيكون مزودا بأحدث معالجات كوالكوم المرتقبة Snapdragon 8 Elite 2، والذي من المتوقع الإعلان عنه رسميا في سبتمبر المقبل، ويعد هذا المعالج من الفئة الرائدة، ويوفر أداء قويا وتجربة ألعاب سلسة ومتفوقة.

أول هاتف في العالم يجمع بين التبريد النشط ومقاومة IP68

الميزة الأبرز في RedMagic 11 هي نظام التبريد النشط المتطور بمروحة داخلية محسنة، والذي يوفر قدرة أفضل على تبديد الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

لكن المذهل هذه المرة أن الهاتف سيأتي أيضا بمعيار مقاومة الماء والغبار IP68، وهو أمر نادر جدا، خاصة في الهواتف التي تحتوي على مراوح تبريد داخلية، وبهذا، يكون RedMagic 11 أول هاتف ذكي في العالم يجمع بين مروحة تبريد نشطة ومقاومة كاملة للماء والغبار.

هاتف RedMagic

منافسة مباشرة لأجهزة أوبو

يأتي هذا التطور بعد أن أطلقت أوبو مؤخرا هواتف K13 Turbo و K13 Turbo Pro التي دمجت مروحة تبريد مع مقاومة للماء بشهادتي IPX8 و IPX9، لكنها افتقرت لمقاومة الغبار، وهو ما يمنح RedMagic 11 التفوق على هذه الأجهزة.

حتى الآن، لا تزال التفاصيل الأخرى حول الهاتف الجديد نادرة، لكن من المتوقع أن تكشف ريدماجيك المزيد في الأسابيع القادمة تمهيدا للإطلاق الرسمي.

