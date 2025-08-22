قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
بوليانسكي: سوريا على مفترق طرق خطير والمصالحة الوطنية هي التحدي الأكبر
3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة
خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025
هل يجوز تسمية البنت باسم تبارك؟.. الإفتاء تجيب
واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص الضربات الجوية غير العاجلة على لبنان
قائد الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيكون سريعًا وحاسمًا
سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض
اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

RedMagic 11 قادم بمواصفات ثورية .. هاتف مزود بمروحة تبريد نشطة ومقاومة الماء والغبار

RedMagic 11
RedMagic 11
شيماء عبد المنعم

أكد المدير العام لعلامة ريدماجيك RedMagic التابعة لشركة نوبيا Nubia، “جيانغ تشاو”، أن الهاتف الجديد RedMagic 11 سيتم الكشف عنه قبل نهاية العام، وأنه سيأتي بمواصفات غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية، وبالتحديد في فئة هواتف الألعاب.

معالج جديد وأداء ألعاب غير مسبوق

الهاتف سيكون مزودا بأحدث معالجات كوالكوم المرتقبة Snapdragon 8 Elite 2، والذي من المتوقع الإعلان عنه رسميا في سبتمبر المقبل، ويعد هذا المعالج من الفئة الرائدة، ويوفر أداء قويا وتجربة ألعاب سلسة ومتفوقة.

أول هاتف في العالم يجمع بين التبريد النشط ومقاومة IP68

الميزة الأبرز في RedMagic 11 هي نظام التبريد النشط المتطور بمروحة داخلية محسنة، والذي يوفر قدرة أفضل على تبديد الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

لكن المذهل هذه المرة أن الهاتف سيأتي أيضا بمعيار مقاومة الماء والغبار IP68، وهو أمر نادر جدا، خاصة في الهواتف التي تحتوي على مراوح تبريد داخلية، وبهذا، يكون RedMagic 11 أول هاتف ذكي في العالم يجمع بين مروحة تبريد نشطة ومقاومة كاملة للماء والغبار.

هاتف RedMagic

منافسة مباشرة لأجهزة أوبو

يأتي هذا التطور بعد أن أطلقت أوبو مؤخرا هواتف K13 Turbo و K13 Turbo Pro التي دمجت مروحة تبريد مع مقاومة للماء بشهادتي IPX8 و IPX9، لكنها افتقرت لمقاومة الغبار، وهو ما يمنح RedMagic 11 التفوق على هذه الأجهزة.

حتى الآن، لا تزال التفاصيل الأخرى حول الهاتف الجديد نادرة، لكن من المتوقع أن تكشف ريدماجيك المزيد في الأسابيع القادمة تمهيدا للإطلاق الرسمي.

وفي قلب الهاتف، يقبع المعالج المنتظر من كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2، والذي لم يُعلن عنه رسميا بعد ومن المتوقع إطلاقه في سبتمبر، هذا المعالج يمثل الجيل الأحدث من الأداء العالي، وينتظر أن يقدم تحسينات كبيرة في السرعة والكفاءة مناسبة تماما لهاتف ألعاب فائق.

ريدماجيك RedMagic 11 هاتف ذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

ترشيحاتنا

فيضانات

فيضانات باكستان.. المفتي: روابط الدين والأخوة الإنسانية تحتم الوقوف بجانبهم

الدكتور مرزوق أولاد عبدالله، المفكر الهولندي وعضو المجلس العلمي المغربي في أوروبا

مفكر مغربي: المؤسسات الدينية يجب أن توازي الدبلوماسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

لا أستطيع أن أسامح من ظلمني فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

لا أستطيع أن أسامح من ظلمني فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد