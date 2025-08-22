قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ 21 اليوم إلى غزة

قافة الهلال الاحمر
قافة الهلال الاحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يطلق الهلال الأحمر المصري القافلة 21 اليوم الجمعة الى غزة لدعم الشعب الفلسطينى بالمواد الغذائية .

وكان الهلال الأحمر المصري، أمس الخميس، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 20، حاملة 180 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.


حملت القافلة الـ 20 من «زاد العزة»، 180 شاحنة تحمل  نحو 4400 طن من المساعدات العاجلة والتي تضمنت ما يزيد عن 3700 طن سلال غذائية ودقيق، وأطنان من المستلزمات الطبية والإغاثية التي يحتاجها قطاع غزة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.


يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الاحمر غزة فلسطين

