هفضل شغال طول فترتي.. وزير النقل: عيد العمال المقبل سيشهد إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال في إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، سيتم توقيع عقد لشراء 500 أتوبيس جديد.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة صناعة السيارات واللواري في مصر، مؤكدا أنه وفي أثناء عيد العمال المقبل سيتم إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن "في ناس بتقول أني هفضل طول عمري في الوزارة، أنا مقولتش أني هفضل في الوزارة لحد ما أموت، أنا أقصد أني هفضل شغال طول فترتي، وسواء كنت في الوزارة أو خارجها".