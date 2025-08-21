قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
توك شو

هفضل شغال طول فترتي.. وزير النقل: عيد العمال المقبل سيشهد إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر

الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
محمود محسن

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال في إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، سيتم توقيع عقد لشراء 500 أتوبيس جديد.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري،  أن العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة صناعة السيارات واللواري في مصر، مؤكدا أنه وفي أثناء عيد العمال المقبل سيتم إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن "في ناس بتقول أني هفضل طول عمري في الوزارة، أنا مقولتش أني هفضل في الوزارة لحد ما أموت، أنا أقصد أني هفضل شغال طول فترتي، وسواء كنت في الوزارة أو خارجها".

الفريق كامل الوزير وزير الصناعة مصنع النصر للسيارات مصطفى بكري السيارات

الجمبري الملوث
صورة من اللقاء
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
