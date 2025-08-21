فاطمة عادل تنضم لأسرة مسلسل ولد وبنت وشايب بطولة أشرف عبد الباقي

انضمت الفنانة فاطمة عادل، إلى فريق مسلسل "ولد وبنت وشايب"، الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ويُعرض في موسم قصير مكون من 10 حلقات.

المسلسل يشهد أولى تجارب زينة عبد الباقي في الإخراج الدرامي، بعد مشاركتها في السينما، ويشاركها فيه عدد من النجوم أبرزهم أشرف عبد الباقي، انتصار، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، ومروان المسلماني.

وقدمت الفنانة فاطمة عادل مؤخرًا فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، وشاركت في العمل مع عدد من الفنانين، منهم شريف منير، خالد الصاوي، أمينة شلباية، وسلمى أبو ضيف. الفيلم من تأليف أحمد عبد العزيز وإخراج حسام الجوهري.

مسرحية الأرتست

كما قدمت فاطمة مسرحية "الأرتست"، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية بمشاركة كل من هايدي عبد الخالق، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.