محمد رمضان: أي جديد يقابل بالرفض في البداية.. وأتفهم ردود الفعل

كشف الفنان محمد رمضان عن سبب تمسكه بالبقاء في مصر، مؤكدًا أنه لا يسعى لاستهداف أحد، وإنما لصناعة طريقه الخاص بأسلوب مختلف ومميز.



وقال رمضان، في تصريحات صحفية على هامش تواجده ببيروت استعدادًا لحفله الغنائي المقرر غدا السبت: "الناس بتغير.. لكن خليني أتكلم بشكل منطقي، أي شيء جديد بيتقابل بالرفض في البداية، والناس بتاخد وقت عشان تستوعبه.

وتابع: "وأنا قررت أكمّل على الطريق اللي اخترته حتى النهاية"، مشيرًا إلى أنه لا يقصد استفزاز الجمهور وإنما يسعى دائمًا لتقديم ما هو مختلف.



وأضاف: "قررت أصنع لنفسي طريق خاص، وأسلك طرق جديدة، وأتفهم ردود فعل البعض، لكن في النهاية نيتي مش الاستفزاز".