قائد الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيكون سريعًا وحاسمًا
سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض
اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
اشتباكات مسلحة في السليمانية وحريق بفندق عقب محاولة اعتقال زعيم الأكراد
مصدر عسكري إيراني يكشف عن تحركات غير مسبوقة لمواجهة إسرائيل
يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى
مجاعة غزة.. أول إعلان رسمي من جهة عالمية موثوقة يؤكد ما حذّر منه العالم
الترقب يخيم على سوق الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
آداب اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. تعرف عليها واغرسها فيهم
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
فن وثقافة

محمد رمضان: أي جديد يقابل بالرفض في البداية.. وأتفهم ردود الفعل

منار نور

كشف الفنان محمد رمضان عن سبب تمسكه بالبقاء في مصر، مؤكدًا أنه لا يسعى لاستهداف أحد، وإنما لصناعة طريقه الخاص بأسلوب مختلف ومميز.


وقال رمضان، في تصريحات صحفية على هامش تواجده ببيروت استعدادًا لحفله الغنائي المقرر غدا السبت: "الناس بتغير.. لكن خليني أتكلم بشكل منطقي، أي شيء جديد بيتقابل بالرفض في البداية، والناس بتاخد وقت عشان تستوعبه. 

وتابع: "وأنا قررت أكمّل على الطريق اللي اخترته حتى النهاية"، مشيرًا إلى أنه لا يقصد استفزاز الجمهور وإنما يسعى دائمًا لتقديم ما هو مختلف.


وأضاف: "قررت أصنع لنفسي طريق خاص، وأسلك طرق جديدة، وأتفهم ردود فعل البعض، لكن في النهاية نيتي مش الاستفزاز".

الاندومي
انغام
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
التين الشوكي
