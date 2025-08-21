قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ولا تهموني | رد صادم من محمد رمضان "لما فكّروه بإطلالته بـ كوتشيلا "

محمد رمضان
محمد رمضان
تقى الجيزاوي

مع مبدأ “خالف تُعرف” يصعب على أي إنسان نسيان موقف او سلوك او تصرف صدر أمامه او حتى سمع عنه من شخص قريب او يمتلك ادوات الحكي الجذابة، وهذا ما حدث مع الجماهير العريضة حينما ظهر الفنان محمد رمضان بإطلالة غير مألوفة مرتديا بدلة مزخرفة وكأنها بدلة رقص نسائية صريحة، ووقتها هوجم الفنان كثيرا، وتمر الأيام وإذا بالموضوع يتجدد ولم يهدأ للجماهير بال، حيث فاجأوا رمضان بالسؤال عن سبب ظهوره بهذا الزي في الحفل وهكذا جاء رد النجم  محمد رمضان    ..

لم أندم على اختيار الملابس التى ظهرت بها فى مهرجان كوتشيلا، ولم أتأثر بأى انتقادات ضدي.

جاء ذلك على هامش حضور محمد رمضان مؤتمر صحفي فى بيروت.

يشار إلى أن مهرجان كوتشيلا  بالولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر من أضخم المهرجانات الموسيقية في العالم.

واستكمل رمضان حديثه ، معلقا: "أنا لو رجع بيا الزمن هلبس نفس لبسي اللي لبسته في مهرجان كوتشيلا، أنا بخاطب جمهور معين وحققت هدفي واللي انتقدوني ميهمونيش، وعموما مبتأثرش بـ الانتقادات اللي ضدي لأن أي شيء جديد الناس بتاخد وقت عشان تستوعبه".

إطلالة محمد رمضان فى مهرجان كوتشيلا

وفى شهر مايو الماضي ،  آثار محمد رمضان الجدل حول إطلالته وأداؤه وذلك بعد أن ظهر رمضان بأسلوب استعراضي جريء، يدمج بين الطابع الملوكي والستايل الخاص الذي يحرص دائمًا على الظهور به.

دخل محمد رمضان إلى المسرح جالسًا على كرسي ذهبي ضخم يشبه عرش الملوك، على وقع موسيقى صاخبة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وهذا ما جعله يلفت الأنظار مع بداية فقرته الغنائية.

حفل محمد رمضان فى لبنان

واستقبل الجمهور اللبناني الفنان محمد رمضان اليوم استقبالا مليء بالحب والبهجة لحظة وصوله لأحد الفنادق استعدادا لحفله الذى من المقرر إقامته  مع الفنانة هيفاء وهبي يوم السبت المقبل.

وعبر جمهور محمد رمضان عن سعادتهم البالغة بوجوده وحملوه على الأكتاف تعبيرًا عن سعادتهم بوصوله الى بيروت.

محمد رمضان حفلات محمد رمضان أعمال محمد رمضان

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

