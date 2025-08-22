قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحف العالمية تحتفي باكتشاف مدينة غارقة عمرها 2000 عام بالإسكندرية

انتشال أجزاء من المدينة الغارقة
انتشال أجزاء من المدينة الغارقة
القسم الخارجي

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على كشف أثري بارز في مصر، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار عن انتشال أجزاء من مدينة غارقة تعود إلى أكثر من ألفي عام من أعماق البحر قبالة خليج أبو قير شرق الإسكندرية.

وقالت السلطات المصرية إن الموقع الأثري قد يكون امتدادًا لمدينة كانوبوس القديمة، التي ازدهرت في العصر البطلمي ثم الروماني على مدار نحو تسعة قرون، قبل أن تبتلعها مياه البحر بفعل الزلازل وارتفاع منسوب المياه.

وشوهدت أمس رافعات ضخمة وهي ترفع تماثيل من الأعماق بمساعدة غواصين متخصصين، وسط أجواء احتفالية على الشاطئ. 

وأوضح وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن عملية الانتشال تقتصر على مواد محددة وفق معايير علمية صارمة، مضيفًا أن "البقية ستظل جزءًا من تراثنا الغارق تحت المياه".

معابد وتماثيل ملكية

وشملت المكتشفات مباني حجرية من الحجر الجيري يرجح أنها كانت دور عبادة أو مساكن أو منشآت صناعية وتجارية، إلى جانب خزانات مياه وأحواض صخرية لتربية الأسماك. كما عثر على تماثيل ملكية وأبو الهول من عصور ما قبل الرومان، بينها تمثال برأس محطمة لملك بطلمي وآخر يحمل خرطوش الفرعون رمسيس الثاني.

وتضمنت الآثار المنتشلة بقايا سفينة تجارية وأدوات موانئ كالأحواض الحجرية والرافعات البحرية، فضلًا عن رصيف طوله 125 مترًا استخدم كميناء حتى العصر البيزنطي.

الإسكندرية.. المدينة المهددة

يذكر أن الإسكندرية، التي تزخر بآثار عريقة فوق الأرض وتحت البحر، تواجه خطر الغرق بدورها بفعل التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ثلث المدينة قد يصبح مغمورًا أو غير صالح للسكن بحلول عام 2050، حتى في أفضل السيناريوهات.

وبذلك يضاف هذا الكشف الجديد إلى سلسلة من الاكتشافات التي تؤكد أن البحر الأبيض المتوسط لا يزال يخفي الكثير من أسرار التاريخ المصري القديم.

الأسكندرية الجارديان اكتشاف المدينة الغارقة وزارة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

حازم امام

حازم إمام يهاجم آدم كايد: نزل الملعب مكروش وضيع الفرص

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الفائز بالمركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

صلاة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة اليوم والهدف منه

فيضانات

فيضانات باكستان.. المفتي: روابط الدين والأخوة الإنسانية تحتم الوقوف بجانبهم

بالصور

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد