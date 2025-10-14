قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التنمية المحلية: 363 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن التسليم الإبتدائي للمدفن الصحى الآمن  بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج تنفيذ المنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدفن 64.5 مليون جنيه.

وأوضحت د. منال عوض أن المدفن الصحى يقع على مساحة ١٠ أفدنة ، ويتكون من خلية دفن صحى على مساحة ٧ فدان ، ويحتوى على  بحيرة تبخير على مساحة ١.٥ فدان ، والبوابات، والأسوار ، وغرفة أمن ، ومبنى إدارى ، وخزان مياه ، وغرفة ميزان، بالإضافة إلى ووحدة غسيل إطارات السيارات ، ومحطه وقود  ، وميزان أرضى بسكول ، وقد قامت اللجنة بمعاينة كافة الأعمال والاستلام بواسطة استشارى وزارة البيئة ووحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية وتم التسليم الإبتدائى إلى محافظة البحر الأحمر ممثلة في مدينة حلايب.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المدافن الصحية تعتبر جزءاً أساسياً من البنية التحتية لمنظومة المخلفات  ، والتى تهدف إلى تعزيز الدفن الصحى والقضاء على التراكمات ، وتأتى ضمن جهود الوزارات المعنية لدعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات ، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.

وأوضحت عوض أنه تم الإنتهاء من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقه ورأس غارب والقصير بتكلفة بلغت 231 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة شلاتين بتكلفة 67.5 مليون جنيه ، لافتة إلى أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر يبلغ حوالي 363 مليون جنيه.

وأشارت، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

التنمية المحلية منال عوض منظومة المخلفات البحر الأحمر

