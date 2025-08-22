قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا

رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
نورهان خفاجي

تشارك مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، برئاسة المهندس أيمن عرب رئيس مجلس الإدارة ، في أعمال الجمعية العامة السنوية الرابعة والثلاثون للمجلس الدولي للمطارات عن منطقة أفريقيا ACI، واجتماعات مجلس الإدارة واللجان الـ 74 والمؤتمر والمعرض الإقليمي، الذي ينعقد في زامبيا، خلال الفترة 13 إلى 19 سبتمبر المقبل، تحت عنوان “دعم المطارات الأفريقية لتحقيق نمو استراتيجي”.

مصر تتحدث في مؤتمر المطارات بأفريقيا

بحسب الموقع الرسمي للمجلس الدولي للمطارات، من المقرر أن يشارك رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية “أيمن عرب”، في الجلسات الرئيسية للمتحدثين في المؤتمر الذي ينعقد لمدة ست أيام في العاصمة لوسكا، حيث يتحدث بكلمة خلال جلسة نقاشية تحت عنوان “Unlocking Capital for Infrastructure Development”، والتي تدور حول توفير رأس المال وفتح المجال أمام مصادر التمويل من أجل تطوير البنية التحتية للمطارات. 

تستعرض الجلسة التي تشارك فيها مصر - ممثلة في القابضة للمطارات والملاحة الجوية - المسارات العملية لتمويل البنية التحتية للمطارات من خلال أسواق رأس المال، والتمويل التنموي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأدوات التمويل المبتكرة. وسيناقش الخبراء كيفية جذب الاستثمارات للمطارات، وإدارة المخاطر المالية، ومواءمة استراتيجيات التمويل مع أهداف النمو طويلة المدى.

مستقبل البنية التحتية للمطارات في أفريقيا

من جانبه، أعرب المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تقديره للمجلس الدولي للمطارات عن منطقة أفريقيا ACI Africa لاستضافته لتنظميه هذا المؤتمر الهام، الذي يجمع نخبة من خبراء ومهنين ومسئولي قطاع المطارات في قارة أفريقيا،  من أجل تبادل الرؤى والأفكار بما يسهم في الدفع الجماعي نحو تطوير المطارات الأفريقية وفي المنطقة بأكملها.

دون “عرب”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: “أتطلع بشغف للانضمام إلى زملاء الصناعة في مؤتمر ACI Africa في لوساكا، حيث سأحظى بفرصة التحدث عن التطورات الرئيسية التي تُشكّل مستقبل الطيران والبنية التحتية للمطارات في القارة الأفريقية”.

ستركز جلستي على تطوير المطارات المستدامة وتعزيز التعاون بين دول القارة من أجل تحسين الربط الجوي، ودفع التحول الرقمي، ومشاركة الرؤى حول التحديات والفرص التي تبرز مع استمرار نمو قطاع الطيران في أفريقيا بوتيرة قوية.

اعتبر رئيس القابضة للمطارات، المؤتمر منصة مهمة للتعاون بين مشغلي المطارات، والجهات التنظيمية، والمستثمرين، ومقدمي الحلول، ويأتي في لحظة محورية للطيران الأفريقي بينما نسعى إلى بناء أنظمة نقل جوي أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل.

تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق نمو استراتيجي

في كلمة رسمية نشرها موقع المجلس الدولي للمطارات أفريقيا، قال علي تونسي الأمين العام للمجلس، “إن المطارات ذات دور محوري وتعد محرك للتنمية الاقتصادية، والترابط، والتكامل الإقليمي، لذا يجب التفكير في كيفية تعزيز الموقع الاستراتيجي للمطارات الأفريقية لإطلاق كامل إمكاناتها”.

أضاف “التونسي”: “بالعمل معًا، يمكننا تصميم بنية تحتية مرنة ومستقبلية للمطارات، تدعم النمو المستدام، وتحفز الابتكار، وتساهم بشكل كبير في تحول القارة”.

يعقد مؤتمر مجلس المطارات الدولي (ACI) أفريقيا 2025، المُقام في لوساكا، زامبيا، هذا العام تحت عنوان "تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق نمو استراتيجي"، حيث يعد بمثابة حوارًا هادفًا حول كيفية مواءمة المطارات الأفريقية لطموحاتها في النمو الاستراتيجي مع حلول عملية. سيوفر هذا المؤتمر منصة لأصحاب المصلحة لتبادل أفضل الممارسات، واستكشاف نماذج الأعمال المبتكرة، وبناء مطارات مرنة ومربحة لمستقبل أفريقيا.


 

