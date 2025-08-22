قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة
استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي
اعترضا على قرار قبولها.. اتحاد تنس الطاولة يقبل استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد السبعين.. فريد وفاطمة تركهم الأولاد بدار مسنين وقرروا استكمال حياتهم بالزواج

زوجان السادات
زوجان السادات
مروة فاضل

في أجواء احتفالية قرر رجل وامراة بدار مسنين الزواج بعد عمر السبعين والعيش معا واستكمال حياتهم في مدينة السادات في محافظة المنوفية.

وبداخل دار مسنين مدينة السادات، تم عقد قران كلا من فريد كمال 79 سنة وفاطمة محمد 73 سنة بحضور نزلاء الدار وعدد من المترددين علي الدار ووسط فرحة وزغاريد الجميع.

وقال فريد كمال، أنه التحق بالدار منذ 6 اشهر بينما التحقت الحاجه فاطمة بعد شهر من دخوله الدار وأعجب بها وقرر استكمال حياته معها.

واضاف، أنه تقدم لها للزواج ولكنها كانت رافضة رفض قاطع الزواج حيث أنها تعيش منذ أكثر من 26 عاما أرملة.

وأوضح أنها وافقت بعد ذلك وقررا العيش معا حيث تم توفير شقة لهم للعيش حيث أن قوانين دار المسنين تمنع إقامة المتزوجين في الدار.

وتابعت، الحاجه فاطمة، أنها زوجت اولادها بعد وفاة زوجها الذي توفي منذ 26 عاما حيث زوجت ابناءها وانشغلوا بحياتهم فقررت أن تذهب الي دار المسنين حتي لا تكون بمفردها.

واوضحت أنها التحقت بالدار منذ 6 اشهر وأعجب بها الحاج فريد ولكنها كانت ترفض الزواج نهائيا بسبب عمرها واولادها وتقاليد المجتمع ولكنها قررت أن تتزوج ليكون لها ونس في الحياة.

فيما قال مدير الدار، أن نزلاء الدار يعيشون في اطمئنان وسعادة وتعد حالة الزواج  هي الثانية خلال شهر.

واضاف أن قوانين الدار تمنع من إقامة المتزوجين حيث تم توفير شقة لهم للعيش معا في سعادة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية السادات زوجين دار المسنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

جون بولتون

عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهمون منزل جون بولتون

أرشيفي

امرأة تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة بألمانيا

جيش الاحتلال

إقالة 15 ضابطا من سلاح الجو الإسرائيلي

بالصور

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد