بعد السبعين.. فريد وفاطمة تركهم الأولاد بدار مسنين وقرروا استكمال حياتهم بالزواج

في أجواء احتفالية قرر رجل وامراة بدار مسنين الزواج بعد عمر السبعين والعيش معا واستكمال حياتهم في مدينة السادات في محافظة المنوفية.

وبداخل دار مسنين مدينة السادات، تم عقد قران كلا من فريد كمال 79 سنة وفاطمة محمد 73 سنة بحضور نزلاء الدار وعدد من المترددين علي الدار ووسط فرحة وزغاريد الجميع.

وقال فريد كمال، أنه التحق بالدار منذ 6 اشهر بينما التحقت الحاجه فاطمة بعد شهر من دخوله الدار وأعجب بها وقرر استكمال حياته معها.

واضاف، أنه تقدم لها للزواج ولكنها كانت رافضة رفض قاطع الزواج حيث أنها تعيش منذ أكثر من 26 عاما أرملة.

وأوضح أنها وافقت بعد ذلك وقررا العيش معا حيث تم توفير شقة لهم للعيش حيث أن قوانين دار المسنين تمنع إقامة المتزوجين في الدار.

وتابعت، الحاجه فاطمة، أنها زوجت اولادها بعد وفاة زوجها الذي توفي منذ 26 عاما حيث زوجت ابناءها وانشغلوا بحياتهم فقررت أن تذهب الي دار المسنين حتي لا تكون بمفردها.

واوضحت أنها التحقت بالدار منذ 6 اشهر وأعجب بها الحاج فريد ولكنها كانت ترفض الزواج نهائيا بسبب عمرها واولادها وتقاليد المجتمع ولكنها قررت أن تتزوج ليكون لها ونس في الحياة.

فيما قال مدير الدار، أن نزلاء الدار يعيشون في اطمئنان وسعادة وتعد حالة الزواج هي الثانية خلال شهر.

واضاف أن قوانين الدار تمنع من إقامة المتزوجين حيث تم توفير شقة لهم للعيش معا في سعادة.