مدير إدارة المستشفيات يتفقد الغردقة العام ويشارك الأطباء في إنقاذ مريض

أجرى الدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، يرافقه الدكتور هشام رشوان، مرورًا مسائيًا على مستشفى الغردقة العام.

وخلال الجولة، تفقد الوفد الطبي أقسام الاستقبال والحضّانات والأقسام الداخلية والعناية المركزة، للتأكد من انتظام سير العمل، والتزام الفرق الطبية بالنوبتجيات، وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى، فضلًا عن مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق الإجراءات الوقائية، إلى جانب متابعة جاهزية قسم الاستقبال للتعامل مع الحالات الطارئة.

وفي لفتة إنسانية لاقت إشادة كبيرة، لم يكتفِ الدكتور أحمد جلال بالمتابعة الإدارية، بل شارك الأطباء عملهم على أرض الواقع، حيث قام بنفسه بخياطة أحد المرضى في قسم الاستقبال كان بحاجة إلى تدخل عاجل، في وقت ازدحمت فيه قاعة الطوارئ بالحالات.

وأكدت مديرية الصحة أن هذا الموقف يعكس النهج الذي وجّه به الدكتور إسماعيل العربي بضرورة المتابعة الفعلية والميدانية داخل المستشفيات، وأن القيادة الطبية الحقيقية لا تقتصر على الإشراف، بل تتمثل في المشاركة العملية لحظة احتياج المريض.