قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول .. اليوم
محمد موسى: مصر تسير في معركة وجود لحماية شبابها ومستقبلها
فيفي عبده تعلن وفاة صديقتها المعتزلة سهير مجدي
نجم القادسية الكويتي ينتقد صفقة كهربا.. خاص
الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة
أكثر من 25 هزة ارتدادية تضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
إجراء فرنسي عاجل بحق السفيرة الإيطالية لدي باريس | تفاصيل
البلدي في العلالي.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. وارتفاع البيض بإقتراب المدارس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد موسى: مصر تسير في معركة وجود لحماية شبابها ومستقبلها

محمد موسى
محمد موسى
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي محمد موسى، إن مصر اليوم تسير في معركة وجود حقيقية لحماية شبابها ومستقبلها، في ظل تحديات متعددة تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الحملات الأمنية المكثفة ضد تجار المخدرات والبؤر الإجرامية، إلى جانب متابعة المحتوى الفاسد على الإنترنت؛ تمثل خطوات حاسمة للحفاظ على أمن المجتمع وصون القيم الوطنية.

وأضاف موسى أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق تثبت يومًا بعد يوم أنها السد المنيع أمام كل من يحاول تهديد شباب الوطن أو الإضرار بمستقبله، سواء عبر المخدرات أو الأفكار المنحرفة المنتشرة عبر بعض البلوجرز واليوتيوبرز.

وأشار موسى إلى أن الإجراءات الأمنية ليست مجرد مطاردة للجريمة التقليدية، بل معركة شاملة لحماية عقول الشباب ومنع أي شكل من أشكال الانحراف أو الفساد الفكري.

وأكد أن الدولة لا تترك أي ثغرة لمن يسعى لإفساد المجتمع، وأن القانون سيطبق بحزم على كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو مستقبله.

وختم موسى تصريحاته بالتأكيد أن مصر مستمرة في حماية حاضرها ومستقبل أجيالها بكل حزم وإصرار، وأن كل خطوة أمنية أو رقابية تأتي في إطار المعركة الشاملة للحفاظ على الوطن وشبابه.

الإعلامي محمد موسى خط أحمر الحملات الأمنية تجار المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق وفني صحي64.3% 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

كندة علوش وزوجها

إطلالة رومانسية لـ كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف

مريهان حسين

مريهان حسين تخطف الأنظار على الشاطئ | شاهد

شيرين عبد الوهاب

يا ألف خسارة.. ردود أفعال صادمة بعد عودة شيرين لـ حسام حبيب

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حفل ويجز
حفل ويجز
حفل ويجز

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد