محمد موسى: مصر تسير في معركة وجود لحماية شبابها ومستقبلها

قال الإعلامي محمد موسى، إن مصر اليوم تسير في معركة وجود حقيقية لحماية شبابها ومستقبلها، في ظل تحديات متعددة تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الحملات الأمنية المكثفة ضد تجار المخدرات والبؤر الإجرامية، إلى جانب متابعة المحتوى الفاسد على الإنترنت؛ تمثل خطوات حاسمة للحفاظ على أمن المجتمع وصون القيم الوطنية.

وأضاف موسى أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق تثبت يومًا بعد يوم أنها السد المنيع أمام كل من يحاول تهديد شباب الوطن أو الإضرار بمستقبله، سواء عبر المخدرات أو الأفكار المنحرفة المنتشرة عبر بعض البلوجرز واليوتيوبرز.

وأشار موسى إلى أن الإجراءات الأمنية ليست مجرد مطاردة للجريمة التقليدية، بل معركة شاملة لحماية عقول الشباب ومنع أي شكل من أشكال الانحراف أو الفساد الفكري.

وأكد أن الدولة لا تترك أي ثغرة لمن يسعى لإفساد المجتمع، وأن القانون سيطبق بحزم على كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو مستقبله.

وختم موسى تصريحاته بالتأكيد أن مصر مستمرة في حماية حاضرها ومستقبل أجيالها بكل حزم وإصرار، وأن كل خطوة أمنية أو رقابية تأتي في إطار المعركة الشاملة للحفاظ على الوطن وشبابه.