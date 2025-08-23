وزير الاسكان يوجه بسرعة إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها في مطروح.. صور

وجه المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بسرعة انهاء الأعمال بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمطروح كالطرق وجهود الحماية من السيول، وضغط الأعمال بالمشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق محافظة مطروح، للانتهاء منها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة لها.

جاء ذلك خلال زياره وزير الاسكان اليوم السبت لمحافظة مطروح حيث تم عقد اجتماع بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي يتولى تنفيذها عدد من جهات وزارة الإسكان، بمقر ديوان عام المحافظة، وبحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

تناول الاجتماع عرضًا للمشروعات التي تولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها من خلال جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، حيث أشار الدكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد 71 مشروعا ومن أبرزها مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح من خلال الرصف الخرساني بطول حوالي 300 كم، وعرض 11.25 متر، حيث تم افتتاح وتشغيل 158 كم في 30 يونيو 2025.

وتم استعراض مشروعات الجهاز المركزي للتعمير منذ عام 2014 والمتمثلة في مجموعة من الطرق الفرعية "الطرق التنموية" لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية ومحاور الحركة بإجمالي أطوال طرق حوالي 675 كم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة طريق الربط بين مدينة سيوة وقرية بهي الدين بطول 23 كم، وتطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بإجمالي أطوال77كم.

وتناول الاجتماع، موقف المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها لمكافحة التصحر حتى عام 2025 بمحافظة مطروح بمناطق الوديان التى تتوافر لها مقومات التنمية بهدف تحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي لائق لأهالى مطروح من خلال خطة سنوية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، بجانب مشروعات القرى البدوية في إطار تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الأحوال المعيشية وخلق تجمعات عمرانية جديدة، والعمل فى العديد من المشروعات فى اطار التعاون مع الوزارات واجهزة الدولة المختلفة، ومشروعات حصاد مياه الأمطار والمجزر النصف آلي بالحمام ومخطط إنشاء موقف حضاري على مساحة ١٥ فداناً بالكيلو ١٢ بمدخل مدينة مرسي مطروح.