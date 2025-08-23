قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مريم الجندي: شخصية راقصة وراسمة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع | حوار
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بثنائية

إسراء أشرف

تلقى مانشستر سيتي أولى هزائمه في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

اللقاء شهد مشاركة الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا في هجوم السيتي بجانب النرويجي إيرلينج هالاند، وقدم مرموش أداءً نشطًا، حيث كاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 17 بتسديدة صاروخية دون ترجمتها لهدف.

وشهدت الدقيقة 54 من عمر المباراة خروج عمر مرموش وشرقي، ودخول دوكو وبيرناردو.

ورغم البداية القوية للسيتي، إلا أن توتنهام بقيادة المدرب توماس فرانك نجح في قلب الموازين.

وبعد العودة لتقنية الفيديو (VAR)، سجل برينان جونسون هدف التقدم للسبيرز في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 45+2، أضاف بالينيا الهدف الثاني لتوتنهام، ليؤكد تفوق فريقه مع نهاية الشوط الأول.

وبهذا الفوز، يحقق توتنهام انتصاره الثاني على التوالي في البريميرليج، فيما يتلقى مانشستر سيتي أول صفعة في الموسم الجديد، في بداية قد تُنذر بتحديات أكبر تنتظر كتيبة بيب جوارديولا.

