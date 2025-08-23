بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بثنائية

تلقى مانشستر سيتي أولى هزائمه في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

اللقاء شهد مشاركة الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا في هجوم السيتي بجانب النرويجي إيرلينج هالاند، وقدم مرموش أداءً نشطًا، حيث كاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 17 بتسديدة صاروخية دون ترجمتها لهدف.

وشهدت الدقيقة 54 من عمر المباراة خروج عمر مرموش وشرقي، ودخول دوكو وبيرناردو.

ورغم البداية القوية للسيتي، إلا أن توتنهام بقيادة المدرب توماس فرانك نجح في قلب الموازين.

وبعد العودة لتقنية الفيديو (VAR)، سجل برينان جونسون هدف التقدم للسبيرز في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 45+2، أضاف بالينيا الهدف الثاني لتوتنهام، ليؤكد تفوق فريقه مع نهاية الشوط الأول.

وبهذا الفوز، يحقق توتنهام انتصاره الثاني على التوالي في البريميرليج، فيما يتلقى مانشستر سيتي أول صفعة في الموسم الجديد، في بداية قد تُنذر بتحديات أكبر تنتظر كتيبة بيب جوارديولا.