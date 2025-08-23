تغربم الزمالك.. عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة فاركو وطلائع الجيش:

إيقاف حسام سويسي، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي والاتحاد:

إيقاف عبد الله جمال فهمي علي معتوق، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف أحمد العجوز المدرب العام لفريق الإسماعيلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10,000 جنيه؛ وذلك للطرد. كما تم توقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الدخول لأرض الملعب للاعتراض.

إيقاف عمرو جمعة أحمد محمد جمعة لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

منع أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد من مرافقة الفريق ثلاث مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20,000 جنيه؛ وذلك بسبب محاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي:

إيقاف عمر مجدي فتحي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمد سمير سعد علي، لاعب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الجونة وغزل المحلة:

إيقاف محمود صبحي محمود سالم، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود:

إيقاف محمد بيومي محمد العريان، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة مودرن سبورت والزمالك:

إيقاف أرنولد أدريان يبا، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الزمالك قيمتها 50,000 جنيه؛ وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.