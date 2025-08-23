القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى البطلة المصرية ياسمينا عيسى، بعد تألقها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة البارالمبية، حيث نجحت في حصد ذهبيتين في منافسات الزوجي المختلط وزوجي السيدات، بالإضافة إلى فضية منافسات الفردي لقصار القامة.

وأشادت المستشارة أمل عمار بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدة أنه يعكس قوة الإرادة والإصرار الذي تتحلى به البطلة المصرية، ويبرهن على قدرة المرأة المصرية على التميز والتفوق عالميًا، مهما كانت التحديات، مؤكدة على أن إنجازات البطلة ياسمينا عيسى تُجسد قيمة الرياضة البارالمبية كمساحة حقيقية لإبراز الإرادة الإنسانية والتحدي، حيث تثبت أن القوة لا تقاس بالقدرات الجسدية فقط، بل بالإصرار والعزيمة والإيمان بالذات، لتقدم نموذجًا مُلهمًا لكل فتيات مصر في مواجهة الصعاب وتحويل التحديات إلى إنجازات تُرفع بها راية الوطن.