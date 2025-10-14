قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية
غزة تصلي من جديد.. إقامة أول قداس في القطاع بعد عامين من الحرب
20 مليون جنيه.. محامى الزمالك يطلب تأجيل دعوى التعويض بسبب ظهور رقم سيدة بإعلان الدباغ
جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين حاولوا تخطي الخط الأصفر
كيف يمكن فرض تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام على إسرائيل؟ محلل فلسطيني يوضح
زيلينسكي بعد اتفاق غزة: يمكن إنهاء الحرب في أوروبا أيضا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادي سينما المرأة يعرض أفلام مهرجان بردية السينمائي في دورته الثانية بسينما الهناجر

فعاليات مهرجان بردية
فعاليات مهرجان بردية
أحمد إبراهيم

أقام المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعاليات نادي سينما المرأة، تحت إدارة الناقدة شاهندة محمد علي، وذلك مساء الاثنين 13 أكتوبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تضمن برنامج النادي عرض مجموعة من أفلام الدورة الثانية من مهرجان بردية السينمائي برئاسة عزة أبو اليزيد، والتي عكست تنوع التجارب والرؤى الإبداعية لمجموعة من الشباب المبدعين، من بينها أفلام "إلى الأبد" للمخرج يوحنا أشرف، "أمل" للمخرج أحمد مصطفى، "افهمني" للمخرج عبد المنعم قسوح، "زهرة" للمخرجة دندان إبراهيم، "قيد" للمخرج عدنان عمرو، "آية" للمخرج أيمن صفوت، "فرق توقيت" للمخرج إسلام عصام، "عزيزتي رولا" للمخرجة ماري بدير، "المكالمة" للمخرج حسام الدين، "أزمة قلبية" للمخرج عمرو علي، و"النافذة" للمخرج ماجد شهدي من مصر.

الفيلم التسجيلي "موكب النصر" 

كما تم خلال الفعاليات عرض الفيلم التسجيلي "موكب النصر" للمخرج الكبير سعد نديم، الذي يوثق لحظات خالدة في تاريخ الوطن، ويُعد أحد أبرز الأعمال التسجيلية في تاريخ السينما المصرية.

وعقب العروض، أُقيمت ندوة نقاشية أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بمشاركة الفنان محسن صبري، حيث تمت مناقشة الأفلام وتسليط الضوء على تجارب صناعها الشباب، ودور السينما في تناول قضايا المرأة والمجتمع.

يُذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية

المركز القومي للسينما أحمد صالح شاهندة محمد علي عزة أبو اليزيد أحمد مصطفى ماجد شهدي سعد نديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

استعدادا لافتتاحه.. أمين الأعلى للآثار يتفقد المتحف الآتوني بالمنيا

المتحف المصري الكبير

العد التنازلي بدأ.. المتحف المصري الكبير يستعد لإبهار زواره بكنوز الفرعون الذهبي

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشهد فعالية حول "تعزيز ثقافة وتراث مصر" بالجامعة الأمريكية

بالصور

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

بالصور.. تويوتا تشوق عشاقها لسيارة كورولا جديدة

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد