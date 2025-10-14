قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخصيص أراضٍ سكنية بالقرعة الـ19 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح فعاليات الملتقى الرابع لشباب المخرجين على مسرح السامر

ملتقى شباب المخرجين الجدد
ملتقى شباب المخرجين الجدد
أحمد البهى

 انطلقت على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات ملتقى شباب المخرجين الجدد في دورته الرابعة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى 22 أكتوبر الحالي.

 افتتح فعاليات الملتقى اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الكاتب سامح عثمان مدير المهرجان، والفنانين حمدي الوزير وأحمد البنهاوي، المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، والمهندس محمد جابر مدير مسرح السامر، ولفيف من المبدعين والنقاد والإعلاميين. في كلمته، أكد اللواء خالد اللبان أن الملتقى يمثل منصة حقيقية لصناعة المستقبل المسرحي المصري، حيث يجتمع جيل جديد من المخرجين الشباب الذين خاضوا تجارب تدريبية وورشا متخصصة، ليقدموا رؤى فنية معاصرة للنصوص العالمية بروح مصرية خالصة. وأضاف أن الملتقى يقدم هذا العام اثني عشر عرضا مسرحيا تمثل خلاصة جهد كبير من التدريب والعمل الجماعي، ويكشف عن طاقات واعدة تكتب اليوم مشهدا جديدا في المسرح الوطني امتدادا لتاريخ طويل من التجريب والتنوير الذي حملته قصور الثقافة على مدى عقود. 

واختتم اللبان كلمته بتوجيه الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لدعمه ورعايته للملتقى، وللقائمين على إعداده وتتفيذه، معربا عن سعادته بتكريم رموز أسهمت بعلمها وجهدها في إثراء المشهد المسرحي المصري، مؤكدا استمرار الهيئة في دعم الشباب ومدربيهم ومشرفيهم وكل من يؤمن بأن المسرح مساحة للتعبير الحر والتفكير والوعي الجمعي. وأكد الفنان أحمد الشافعي أن الملتقى لا يأتي بوصفه فعالية فنية فحسب، بل امتدادا لرؤية جادة في بناء المخرج المسرحي وتدريب الكوادر الشابة. وأضاف: "نحن لا نقف أمام عروض مسرحية فقط، بل أمام ثمار ورش تدريبية احتضنت المواهب ووفرت لها المسار الفني والمعرفي السليم". 

وأشار الشافعي أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تضع عملية إعداد المبدع الشاب في صدارة أولوياتها، موجها الشكر لكل القائمين على التجربة والمدربين، معربا عن تقديره لشباب المخرجين الذين يقدمون نموذجا عمليا لمعنى التمكين الثقافي، مؤكدا أن ما نراه الليلة ليس محطة وصول، بل بداية لمسار أوسع وأعمق يرسخ دور المسرح كمساحة للتعبير والوعي وبناء الشخصية. من جهتها، أوضحت سمر الوزير أن الملتقى يؤكد أن العمل التراكمي يصنع أثرا حقيقيا، مشيرة إلى أن هذه الدورة تقدم نماذج لمخرجين شباب بدأوا مشوارهم من بيئات مختلفة، ثم التقوا داخل الورش ليصوغ كل منهم رؤيته ويختبر أدواته. وأعرب الكاتب سامح عثمان عن سعادته بافتتاح ملتقى العروض المسرحية المستوحاة من نص "هاملت" لويليام شكسبير، والذي يضم اثنتي عشرة تجربة مسرحية جديدة جاءت نتاج ثلاث مراحل من التأسيس والعمل والمناقشة، ضمن مشروع فني يهدف إلى إعداد جيل جديد من المخرجين المسرحيين الشباب القادرين على الإبداع والتجديد.

 وأوضح أن فكرة الملتقى تنطلق من رؤية الدكتور صبحي السيد، مؤسس المشروع عامي 2017 و2018، القائمة على تطوير المخرج المسرحي من خلال النقد الذاتي والتأسيس الثقافي والمعرفي.

 وبدأت فعاليات الحفل الذي أخرجه محمد الطايع، وقدمته إيمان الناقر، بعرض فيلم تسجيلي عن العروض المشاركة بالملتقى ومدربي الورش. وتواصلت الفعاليات مع تكريم عدد من رموز المسرح المصري وهم: اسم الدكتور علاء عبد العزيز، الدكتور صبحي السيد، المخرجة عبير علي، المخرج أحمد طه، المخرج سامح بسيوني، المخرج محمد مرسي، والمخرج محمد عبد الفتاح. ثم قدمت فرقة قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "هيموفيليا"، دراماتورج وإخراج ماركو فؤاد، وذلك بحضور لجنة التحكيم المكونة من: الفنان القدير عزت زين، الكاتب سامح عثمان، والمخرجين عادل حسان، حسن الوزير، وإسماعيل مختار. يقام ملتقى شباب المخرجين الجدد بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمسرح، وتقدم عروضه بالمجان في إطار سعي الهيئة إلى إعداد جيل مسرحي جديد قادر على الإبداع والتجديد وتقديم رؤى مسرحية مبتكرة. ويستقبل مسرح السامر اليوم في التاسعة مساء عرض "Next station"، لفرقة قصر ثقافة دمنهور، إعداد وإخراج محمد أبو شعرة.


 

ى مسرح السامر ملتقى شباب المخرجين الجدد شباب المخرجين الجدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

قمة شرم الشيخ للسلام

دبلوماسيون: مصر تصنع السلام في الشرق الأوسط من شرم الشيخ وسط حضور قادة العالم

قمة شرم الشيخ

"قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

استعدادا لافتتاحه.. أمين الأعلى للآثار يتفقد المتحف الآتوني بالمنيا

بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

فولفو
فولفو
فولفو

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد