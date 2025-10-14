افتتاح فعاليات الملتقى الرابع لشباب المخرجين على مسرح السامر

انطلقت على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات ملتقى شباب المخرجين الجدد في دورته الرابعة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى 22 أكتوبر الحالي.

افتتح فعاليات الملتقى اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الكاتب سامح عثمان مدير المهرجان، والفنانين حمدي الوزير وأحمد البنهاوي، المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، والمهندس محمد جابر مدير مسرح السامر، ولفيف من المبدعين والنقاد والإعلاميين. في كلمته، أكد اللواء خالد اللبان أن الملتقى يمثل منصة حقيقية لصناعة المستقبل المسرحي المصري، حيث يجتمع جيل جديد من المخرجين الشباب الذين خاضوا تجارب تدريبية وورشا متخصصة، ليقدموا رؤى فنية معاصرة للنصوص العالمية بروح مصرية خالصة. وأضاف أن الملتقى يقدم هذا العام اثني عشر عرضا مسرحيا تمثل خلاصة جهد كبير من التدريب والعمل الجماعي، ويكشف عن طاقات واعدة تكتب اليوم مشهدا جديدا في المسرح الوطني امتدادا لتاريخ طويل من التجريب والتنوير الذي حملته قصور الثقافة على مدى عقود.

واختتم اللبان كلمته بتوجيه الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لدعمه ورعايته للملتقى، وللقائمين على إعداده وتتفيذه، معربا عن سعادته بتكريم رموز أسهمت بعلمها وجهدها في إثراء المشهد المسرحي المصري، مؤكدا استمرار الهيئة في دعم الشباب ومدربيهم ومشرفيهم وكل من يؤمن بأن المسرح مساحة للتعبير الحر والتفكير والوعي الجمعي. وأكد الفنان أحمد الشافعي أن الملتقى لا يأتي بوصفه فعالية فنية فحسب، بل امتدادا لرؤية جادة في بناء المخرج المسرحي وتدريب الكوادر الشابة. وأضاف: "نحن لا نقف أمام عروض مسرحية فقط، بل أمام ثمار ورش تدريبية احتضنت المواهب ووفرت لها المسار الفني والمعرفي السليم".

وأشار الشافعي أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تضع عملية إعداد المبدع الشاب في صدارة أولوياتها، موجها الشكر لكل القائمين على التجربة والمدربين، معربا عن تقديره لشباب المخرجين الذين يقدمون نموذجا عمليا لمعنى التمكين الثقافي، مؤكدا أن ما نراه الليلة ليس محطة وصول، بل بداية لمسار أوسع وأعمق يرسخ دور المسرح كمساحة للتعبير والوعي وبناء الشخصية. من جهتها، أوضحت سمر الوزير أن الملتقى يؤكد أن العمل التراكمي يصنع أثرا حقيقيا، مشيرة إلى أن هذه الدورة تقدم نماذج لمخرجين شباب بدأوا مشوارهم من بيئات مختلفة، ثم التقوا داخل الورش ليصوغ كل منهم رؤيته ويختبر أدواته. وأعرب الكاتب سامح عثمان عن سعادته بافتتاح ملتقى العروض المسرحية المستوحاة من نص "هاملت" لويليام شكسبير، والذي يضم اثنتي عشرة تجربة مسرحية جديدة جاءت نتاج ثلاث مراحل من التأسيس والعمل والمناقشة، ضمن مشروع فني يهدف إلى إعداد جيل جديد من المخرجين المسرحيين الشباب القادرين على الإبداع والتجديد.

وأوضح أن فكرة الملتقى تنطلق من رؤية الدكتور صبحي السيد، مؤسس المشروع عامي 2017 و2018، القائمة على تطوير المخرج المسرحي من خلال النقد الذاتي والتأسيس الثقافي والمعرفي.

وبدأت فعاليات الحفل الذي أخرجه محمد الطايع، وقدمته إيمان الناقر، بعرض فيلم تسجيلي عن العروض المشاركة بالملتقى ومدربي الورش. وتواصلت الفعاليات مع تكريم عدد من رموز المسرح المصري وهم: اسم الدكتور علاء عبد العزيز، الدكتور صبحي السيد، المخرجة عبير علي، المخرج أحمد طه، المخرج سامح بسيوني، المخرج محمد مرسي، والمخرج محمد عبد الفتاح. ثم قدمت فرقة قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "هيموفيليا"، دراماتورج وإخراج ماركو فؤاد، وذلك بحضور لجنة التحكيم المكونة من: الفنان القدير عزت زين، الكاتب سامح عثمان، والمخرجين عادل حسان، حسن الوزير، وإسماعيل مختار. يقام ملتقى شباب المخرجين الجدد بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمسرح، وتقدم عروضه بالمجان في إطار سعي الهيئة إلى إعداد جيل مسرحي جديد قادر على الإبداع والتجديد وتقديم رؤى مسرحية مبتكرة. ويستقبل مسرح السامر اليوم في التاسعة مساء عرض "Next station"، لفرقة قصر ثقافة دمنهور، إعداد وإخراج محمد أبو شعرة.



