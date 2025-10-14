تفاصيل العرض الأول للفيلم الوثائقي “عاطف الطيب” على شاشة الوثائقية

تطرح شاشة الوثائقية المصرية فيلما يوثق الفيلم رحلة المخرج عاطف الطيب، بوصفه أحد رواد السينما الواقعية في مصر، مساء يوم الإثنين المقبل.



ويسلط الفيلم الضوء على مرحلة تكوينه الأولى وسط أسرته البسيطة، وهي الفترة التي أسهمت مبكرًا في صياغة شخصيته وكثير من أفكاره.



ويتتبع فيلم “عاطف الطيب” أهم المحطات في حياة المخرج الراحل، بدايةً من دراسته والتحاقه بالمعهد العالي للسينما في ستينيات القرن الماضي، مرورًا بمرحلة عمله في السينما التسجيلية، وتوثيقه مشاهد القتال على الجبهة في أثناء حرب أكتوبر 1973.



كما يتطرق لمساعدته اثنين من كبار المخرجين، هما: يوسف شاهين، وشادي عبد السلام، وصولًا إلى مرحلة أعماله الروائية التي بدأت مع فيلم "الغيرة القاتلة"، عام 1982، ,الذي قدَّم بعده عددًا من الأفلام التي لا تسقط من الذاكرة، مثل "سواق الأتوبيس"، و"الهروب"، و"البريء"، و"ليلة ساخنة"، و"جبر الخواطر"؛ آخر أفلامه الذي رحل قبل أن يراه على شاشة السينما، وهي الأعمال التي مثلت إضافة للسينما المصرية والعربية، وجعلته واحدًا من أهم المخرجين المصريين.



الفيلم يتحدث خلاله عدد من النقاد منهم طارق الشناوي، عصام زكريا، محمد نبيل، بالإضافة لمجموعة من السينمائيين الذين عملوا بجواره، منهم مجدي أحمد علي، سعيد شيمي، محسن أحمد، لبلبة، مودي الإمام، وغيرهم.