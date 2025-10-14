هشام عطوة الأقرب لخلافة خالد جلال في قطاع الإنتاج الثقافي

كشف مصدر من داخل وزارة الثقافة، أن الوزير يبحث عن أحد الأسماء لخلافة المخرج خالد جلال في قطاع الإنتاج الثقافي، بعد صدور قرار رئاسي، بتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ.

وقال المصدر إن الأقرب هو تولي المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح للمنصب، خصوصا أنه حقق نجاحا كبيرا طيلة الفترة الماضية، واستطاع تحقيق إيرادات مالية كبيرة في المسرح لم تحدث من قبل.

كان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قد وجه التهنئة للمخرج الكبير خالد جلال لتعيينه، بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عضوًا بمجلس الشيوخ.

وأعرب وزير الثقافة عن خالص تهانيه للمخرج خالد جلال، مشيدًا بمسيرته الفنية والإدارية الحافلة، وما قدّمه من إسهامات بارزة في إثراء الحركة المسرحية ودعم الإبداع الشبابي في مختلف المجالات الفنية.

وهشام عطوة مخرج وممثل مسرحى، أخرج عدة مسرحيات وشارك بالتمثيل فى عدة أعمال فنية مختلفة، منها :"مولانا العاشق، دكتور أمراض نسا، مزاج الخير، راجل وست ستات (جزء 8)، الراجل الغامض بسلامته، بيت العيلة (جزء 1)، الإمام المراغى، حب البنات"، شغل عدة مناصب منها مدير فرقة مسرح الشباب، وبعدها مديرا لمسرح الطليعة، ثم مديرا لمركز الهناجر للفنون، ثم انتدب للإشراف على البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فى عام 2015، وشهد البيت خلالها إنتاج العديد من العروض المسرحية ومشروعات التجديد والتطوير فى البنية التحتية بمسرح البالون والسيرك القومى بالعجوزة، وتولي لعدة سنوات منصب رئيس هيئة قصور الثقافة، وقائم بأعمال رئيس الهيئة، حيث على عدة مشروعات ومبادرات منها "إبدأ حلمك"، وقام بتجديد عشرات المواقع على رأسها مسرح السامر بالعجوزة.