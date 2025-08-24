قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة أثرية تعاين مسار التلفريك التاريخي في أبو زنيمة.. تمهيدًا لتطويره
وزير الاتصالات: الكوادر المصرية سر ريادة الدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن
القاهرة تستضيف أول قمة "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا فبراير 2026
بعد استئناف القلعة البيضاء التدريبات.. موعد مباراة الزمالك وفاركو
وظائف جديدة في الشركة القابضة لكهرباء مصر
خلال 39 يومًا| الصحة: 59 مليونًا و446 ألف خدمة طبية مجانية منذ انطلاق «100 يوم صحة»
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم
غدا.. قطع مياه الشرب عن 5 قري في المنيا
لاتهامها بالتحريض على الفسق وحيازة المخدرات.. نورهان حفظي تواجه هذه العقوبات
طارق الجنايني يُطالب بحظر النشر في أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
الصين تعلن استعدادها للمشاركة في قوة لحفظ السلام بأوكرانيا .. بشروط
تونس.. خطة رقابية موسعة على المنتجات بالأسواق استعدادًا للموسم الدراسي

هاجر ابراهيم

كشفت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة التجارة التونسية أعلنت عن إطلاق خطة رقابية شاملة تستهدف المنتجات المتداولة في الأسواق،  في إطار الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد. 


وأكدت رمضاني، خلال مداخلة عبر برنامج صباح جديد المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الحملة الرقابية تركز بشكل خاص على جودة وسلامة المستلزمات المدرسية، لا سيما تلك التي قد تُشكل خطرًا على صحة الأطفال. وقد تم سحب عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق لإخضاعها لتحاليل دقيقة، بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.


وأضافت أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن تنسيق بين عدة وزارات، من بينها وزارة التربية ووزارة التجارة، إلى جانب جهات حكومية أخرى، بهدف توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب مع بداية العام الدراسي.


في سياق آخر، أشارت رمضاني إلى لقاء جمع بين رئيسة الحكومة التونسية سارة زعفراني ورئيس الوزراء الياباني،  على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD)، حيث شدد الطرفان على الحرص المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.


وأوضحت أن الحكومة التونسية عبّرت عن التزامها الكامل بـتقديم التسهيلات القانونية وإزالة العقبات أمام المستثمرين اليابانيين، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
 

