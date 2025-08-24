تونس.. خطة رقابية موسعة على المنتجات بالأسواق استعدادًا للموسم الدراسي

كشفت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة التجارة التونسية أعلنت عن إطلاق خطة رقابية شاملة تستهدف المنتجات المتداولة في الأسواق، في إطار الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد.



وأكدت رمضاني، خلال مداخلة عبر برنامج صباح جديد المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الحملة الرقابية تركز بشكل خاص على جودة وسلامة المستلزمات المدرسية، لا سيما تلك التي قد تُشكل خطرًا على صحة الأطفال. وقد تم سحب عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق لإخضاعها لتحاليل دقيقة، بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.



وأضافت أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن تنسيق بين عدة وزارات، من بينها وزارة التربية ووزارة التجارة، إلى جانب جهات حكومية أخرى، بهدف توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب مع بداية العام الدراسي.



في سياق آخر، أشارت رمضاني إلى لقاء جمع بين رئيسة الحكومة التونسية سارة زعفراني ورئيس الوزراء الياباني، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD)، حيث شدد الطرفان على الحرص المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأوضحت أن الحكومة التونسية عبّرت عن التزامها الكامل بـتقديم التسهيلات القانونية وإزالة العقبات أمام المستثمرين اليابانيين، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

