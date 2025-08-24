محافظ المنوفية يكرم عددًا من ذوي الهمم المتميزين رياضيًا

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من ذوي الهمم الحاصلين على مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في عدد من البطولات الرياضية المتنوعة ،جاء ذلك خلال استقبالهم بمكتبه بالديوان العام بحضور الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة ، الدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة ، حسن بدر وكيل الشباب بالمديرية.

وخلال اللقاء ، أهدى محافظ المنوفية الأبطال الرياضيين شهادات تقدير ومكافآت مالية ، تقديراً لبطولاتهم وتحفيزاً لهم ، مؤكدا علي دعمه الدائم للمتفوقين و خاصةً ذوى الهمم في مختلف المجالات والاهتمام بهم و تشجيعهم و العمل علي تذليل العقبات التي تواجههم تأكيداً علي حقوقهم في المجتمع .

حيث تم تكريم كلاً من اللاعب تامر علي سليمان الحاصل علي الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة ، أشرف يوسف إبراهيم الحاصل علي الميدالية الفضية في سباق 20 متر حرة ، أسامة السعيد إبراهيم الحاصل علي الميدالية الفضية في سباق 100 متر حرة ببطولة كأس مصر للسباحة ، اللاعب عبدالرحمن إبراهيم فتحي لحصده ميداليتن الفضية والبرونزية ، إياد محمد شاهين الحاصل علي الميدالية البرونزية ببطولة كأس مصر للكاراتيه ، مصطفي أحمد محمد لاشين لحصوله علي المركز الثاني ببطولة الجمهورية تحت 12 سنة ، كما تم تكريم أحمد محمد أبوزيد المشرف العام للفريق.

هذا قد أعرب محافظ المنوفية عن فخره بأبناء المنوفية وما يحققونه من إنجازات في مختلف المجالات بما يعكس مدى اجتهادهم والتزامهم نحو تحقيق مستقبل أفضل ، مؤكداً على استمرار دعم المحافظة لكافة المواهب والقدرات الشابة في مختلف القطاعات، تعزيزاً لقيم التميز والانتماء ، لتعطي هذه النماذج المشرفة أروع الأمثلة في التغلب علي الصعاب ، مشيدا بالدور الذي تبذله مديرية الشباب و الرياضة لرعاية مثل هذه المواهب وتوفير الأجواء المناسبة لهم للمنافسة في البطولات المختلفة كون قطاع الرياضة يعد واحداً من أهم القطاعات الحيوية الذي يقع على رأس أولويات منظومة العمل .