معتز إينو: قعدت في مكتب مرتضى منصور 12 ساعة علشان أجدد للزمالك ورفض يقابلني

كشف معتز اينو نجم الأهلي الأسبق، كواليس رحيله عن نادي الزمالك وانتقاله للأهلي، بعد تجاهل مسئولي الزمالك تجديد عقده.

وقال معتز اينو الذي حل ضيفا علي الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه مان تو مان: "بص أنا قبلها بفترة كنت بلعب كويس ومنتخب مصر لكن في نادي الزمالك كان يقولك ابن النادي أو الولد الصغير مش دلوقتي، دائما اللي جاي من بره هو المرغوب وييجوا على اللاعب الصغير".

وتابع إينو: "كنت مكسر الدنيا وبجيب أجوان..قولتلهم يا جماعة عاوز أجدد ومحدش سأل فيا، وقبل ما أروح الأهلي السنة دي كنت بجيب أجوان وأنا اللي بخلص المباريات، يا جماعة عاوز أجدد وأنا اللي بلعب وبروح المنتخب وكنت باخد 50 أو 60 ألف جنيه حاجة كدة وكل الصفقات اللي جاية من بره مش بتلعب وبتاخد أرقام".

وأوضح نجم الأهلي السابق: "كنت لسه صغير وخاطب وعاوز أجهز نفسي وأظبط دنيتي لكن محدش بيسأل فيا، في مرة المستشار مرتضى منصور قالي تعالى الساعة 12 رحت أنا وأبويا الساعة 12 الظهر وأتاري أنها 12 بالليل، وفضلت قاعد ومروحتش ومستني في المكتب وبرضو مقابلتوش وحد طلع قالنا تعالوا وقت تاني، فالمواقف دي بتنهي أي حاجة".

وعن مفاوضات الأهلي، قال: "لما النادي الأهلي أتدخل الموضوع اتغير خالص، كنت عاوز أروح أشوف الدنيا هناك وأكيد عقد مالي كبير ومانويل جوزيه اللي طلبني فالموضوع كان نقله تانية هتجيب اللي نفسك فيه، والنادي الأهلي نادي كبير وأي حد يتمنى يلعب فيه وكان مكتسح البطولات وفعلا الدنيا أتغيرت معايا".