فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
صلحوا الجرح.. جديد حالة طبيب مستشفى السيد جلال بعد شق وشه بمشرط
عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين
برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصر
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شاعر المليون ينطلق من الرياض في أولى جولات لجنة التحكيم

شاعر المليون
شاعر المليون
جمال عاشور

انطلقت صباح اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض أولى جولات لجنة تحكيم الموسم الثاني عشر من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، وذلك في فندق كراون بلازا – المدينة الرقمية. وتستمر المقابلات حتى 28 أغسطس الجاري بمشاركة واسعة من الشعراء من داخل المملكة وخارجها.

ويتوافد الشعراء يومياً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً لعرض قصائدهم أمام لجنة التحكيم، التي تضم الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وذلك سعياً للتأهل إلى المراحل المتقدمة وحمل بيرق الشعر النبطي. ويحمل الموسم الجديد شعار «قصيدنا واحد»، ليؤكد على مكانة الشعر كجزء من الهوية والثقافة العربية.

وتحظى جولة الرياض بمشاركة واسعة من شعراء المملكة، حيث شهدت المواسم السابقة من البرنامج وصول 36 شاعراً سعودياً إلى النهائيات من أصل 61، بينهم شاعرتان، فيما فاز ثلاثة شعراء سعوديين باللقب في المواسم الثالث والثامن والحادي عشر.

وتقابل لجنة التحكيم خلال هذه الجولة الشعراء وتستمع لقصائدهم وتقيّمها، بما يمنح المشاركين فرصة للانضمام إلى قائمة الـ 100، سواء عبر اجتياز الاختبارات الأساسية أو بالحصول على البطاقة الذهبية التي تُمنح للشعراء المتميزين وتُعد شهادة من اللجنة على تفوق قصائدهم.

ويشهد الموسم الثاني عشر مشاركة واسعة من شعراء يمثلون 25 دولة عربية وغير عربية، من بينها السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عُمان، اليمن، مصر، المغرب، ليبيا، موريتانيا، تونس، العراق، الأردن، سوريا، فلسطين، الجزائر، السودان، بريطانيا، السويد، تشاد، نيجيريا، زامبيا، باكستان، والسنغال، مما يؤكد مكانة البرنامج بوصفه منصة شعرية عربية رائدة.

وتتواصل جولات لجنة التحكيم بعد الرياض لتصل إلى الكويت يومي 3 و4 سبتمبر، ثم عمّان يومي 9 و10 سبتمبر، ومسقط في 16 سبتمبر، قبل أن تختتم في أبوظبي أيام 22 و23 و24 سبتمبر 2025. ومع ختام هذه الجولات، يتم اختيار 100 شاعر يخضعون لمراحل تصفية أدق وصولاً إلى 48 شاعراً متأهلاً إلى الحلقات المباشرة، حيث يبدأ مشوار التنافس على حمل البيرق والفوز بلقب "شاعر المليون".

العاصمة السعودية الرياض شاعر المليون هيئة أبوظبي للتراث الشعراء الدكتور سلطان العميمي

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

ميدو

ميدو: الزمالك البوصلة الثابتة في حياتي وأتحدى محاولات التشويه

ميدو

ميدو: أحلم باستضافة محمود الخطيب وكشف أسرار لم تعرف من قبل

إمام عاشور

الأهلي: توصية الجهاز الطبي وراء استبعاد إمام عاشور من قائمة لقاء غزل المحلة وأشعة جديدة للاعب قبل لقاء بيراميدز

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

