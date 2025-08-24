"اللي حصل كسرني وخان ثقتي في اللي حواليا".. ضحية غدر صاحبتها تتأثر على الهواء

كشفت الطالبة عائشة أحمد، ضحية التلاعب بالتسيق من صديقتها، عن واقعة مؤلمة تعرّضت لها بعد أن اكتشفت قيام صديقتها المقربة بتغيير رغباتها في التنسيق الجامعي دون علمها، مستخدمة بياناتها وبطاقة والدها.

اللي حصل مش صدفة

وقالت "عائشة" خلال لقائها في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد2، : “اللي حصل مش صدفة.. كانت بتجمع بياناتي من غير ما أعرف”.

وأضافت ضحية التلاعب بالتسيق من صديقتها، أنها كانت تشارك صديقتها كل تفاصيل حياتها، من المذاكرة إلى الصلاة، متابعة : "أنا كنت حابة أدخل طب بشري، لكن اللي حصل كسرني وخان ثقتي في اللي حواليا".

وأكدت أن ما حدث دفعها لإعادة التفكير في حدود الثقة: "مش كل اللي بيشاركك الصلاة والمذاكرة بيحبلك الخير".